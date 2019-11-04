Зак Позен заявил о закрытии бизнеса: лучшие выходы звезд в платьях Zac Posen – ФОТО

Владелец House of Z, создатель самых красивых платьев для красной дорожки, клиентами которого являются звезды первой величины и члены королевских семей, дизайнер Зак Позен закрывает свой модный бизнес.

Elle сообщает, что решение о закрытии бизнеса было принято З.Позеном в один день – свой шаг дизайнер называет «неожиданным и немедленным». Известно, что сотрудники House of Z были в тот же день проинформированы – компания прекращает свою деятельность, и весенняя коллекция Posen, показанная в сентябре, не будет отправлена клиентам.

«Совет принял трудное решение. Мы были в процессе закрытия, и у нас не хватило времени. Мои партнеры и я постарались сделать все возможное, чтобы найти решение. Я пытался найти правильных стратегических партнеров. Но время вышло», - цитирует Elle Зака Позена.

Отметим, что в последнее время З.Позен был сосредоточен на создании повседневной одежды, в целом же его бренд известен тем, что одевает звезд для красной дорожки. «Мы одели всех, от самых больших звезд до новых талантов и королевских особ. Мне очень повезло, что я делал одежду, которая их восхищала».

Среди клиентов дизайнера были: Наоми Кэмпбелл, Рианна, Гвинет Пэлтроу, Ума Турман, Сара Джессика Паркер, Селин Дион и многие другие мировые суперзвезды.

В своем заявлении о закрытии бизнеса дизайнер отмечает, что гордится талантами, которые вырастил, «теми, кто остался со мной, и теми, кто вышел из отрасли», отмечая, что полон надежд на будущее: «Надеюсь, у меня впереди долгая карьера. Мне нужно немного времени подумать о будущем. Я был сосредоточен на своем бренде в течение долгого времени. Теперь у меня новый этап. Посмотрим, что будет дальше. Но у меня всегда буду я. И у меня всегда будет мое творчество».

Всемирно известный модный бренд Роzеn существовал 17 лет – З.Позен разрабатывал коллекции для собственной линейки Zac Posen, коллекции ZAC Zac Posen и Brooks Brothers, где он был креативным директором.

«Я остаюсь невероятно горд тем, что мы создали, и надеюсь на будущее. Люблю, ZP», - отмечает дизайнер и в социальной сети Instagram, где представил снимок всей своей команды, которую поблагодарил за совместную работу и творчество.

Ниже представляем читателям 1news.az подборку фотографий лучших выходов звезд в платьях Zac Posen.

Ф.В, Г.Р.