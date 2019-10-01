Закир Гаралов произвел назначение на бывшую должность Али Нагиева

Произведено назначение на должность заместителя начальника Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана.

Как сообщает 1news.az, согласно приказу, подписанному генеральным прокурором Азербайджана Закиром Гараловым, на эту должность назначен Эмин Рамиз оглу Мурсалиев.

Ранее Э.Мурсалиев исполнял обязанности начальника оперативного управления Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре.

Отметим, что долгое время заместителем начальника Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре являлся Али Нагиев.

Согласно Распоряжению Президента Ильхама Алиева от 20 июня 2019 года Али Нагиев был назначен начальником Службы государственной безопасности Азербайджана.

Тимур Рзаев