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Закир Гасанов: «Азербайджан расширяет сотрудничество с Турцией в военной сфере» - ФОТО

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Закир Гасанов: «Азербайджан расширяет сотрудничество с Турцией в военной сфере» - ФОТО

5 ноября министр обороны Закир Гасанов встретился с делегацией, возглавляемой вторым начальником Генерального штаба Турции, корпусным генералом Метином Гюраком, которая находится с визитом в нашей стране для участия в 12-м заседании азербайджано-турецкого военного диалога на высшем уровне.

Как сообщает 1news.az cо ссылкой на сайт Минобороны, напомнив, что отношения между двумя странами построены на основе дружбы и взаимного доверия, министр обороны отметил, что с целью наращивания военной мощи Азербайджан расширяет сотрудничество с Турцией в военной, военно-технической, военно-образовательной сферах, что является одним из основных факторов, обеспечивающих стабильность в регионе.

Пожелав милости Всевышнего душам всех шехидов, погибших во имя процветания турецкого народа в борьбе против терроризма, и скорейшего выздоровления раненым, министр обороны довел до внимания, что Азербайджан как страна, борющаяся с сепаратизмом, полностью поддерживает Турцию.

Министр обороны отметил, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией ведется на двусторонней основе и в рамках программ НАТО. Министр особо подчеркнул, что стратегическое партнерство Азербайджана и Турции, построенное на дружеских и братских отношениях, постоянно развивается.

В свою очередь, корпусной генерал М.Гюрак выразил удовлетворение дружескими и братскими отношениями, в том числе уровнем эффективного сотрудничества между двумя странами. Гость выразил благодарность генерал-полковнику З.Гасанову за организацию в Баку очередной встречи азербайджанских и турецких военных.

В ходе встречи, на которой обсуждались последние события в регионе, где расположены обе страны, состоялся обмен мнениями по проведению совместных военных учений в азербайджано-турецком двустороннем формате с привлечением различных видов войск, в том числе сил специального назначения Пакистана, Грузии и тюркоязычных государств, организации взаимных визитов военнослужащих в целях обмена опытом, а также другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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