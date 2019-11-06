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Закир Гасанов: «Мирные переговоры намеренно затягиваются официальным Ереваном»

Сегодня в 13:36 ~ 1 минута на чтение 152
Закир Гасанов: «Мирные переговоры намеренно затягиваются официальным Ереваном»

Министр обороны Закир Гасанов встретился с новоназначенным послом Литовской Республики в нашей стране Эгидиюсом Навикасом.

Как сообщает 1news.az cо ссылкой на сайт Минобороны, министр обороны поздравил посла с началом дипломатической деятельности в нашей стране и пожелал ему успехов в деле расширения сотрудничества между Азербайджаном и Литвой.

Касаясь военно-политической ситуации в регионе, министр обороны подчеркнул продолжение агрессорской политики Армении и отметил, что несмотря на усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ в связи с урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, мирные переговоры намеренно затягиваются официальным Ереваном.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по военному сотрудничеству, была особо отмечена необходимость реализации соглашений, достигнутых в области военного образования, в том числе продолжения курсов, организованных для военнослужащих и увеличения числа слушателей, посещающих эти курсы.

Выразив удовлетворение началом дипломатической деятельности в нашей стране, посол подчеркнул, что приложит все усилия для развития отношений между Азербайджаном и Литвой, в частности сотрудничества в военной сфере.

Э.Навикас, в свою очередь, подчеркнув, что Литва признает территориальную целостность Азербайджана и с уважением к ней относится, отметил, что его страна является сторонником мирного решения нагорно-карабахского конфликта, добавив, что это также важно в плане развития и обеспечения безопасности Южного Кавказа.

Стороны обсудили аспекты регионального и двустороннего сотрудничества, а также ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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