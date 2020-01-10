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Закир Гасанов: Намеренное затягивание Ереваном переговоров негативно сказывается на обстановке в регионе

10 Января, 2020 в 16:20 ~ 1 минута на чтение 1211
Закир Гасанов: Намеренное затягивание Ереваном переговоров негативно сказывается на обстановке в регионе

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с послом Болгарии в нашей стране Николаем Янковым.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана, на встрече стороны затронули текущее состояние двустороннего военного сотрудничества между Азербайджаном и Болгарией, подчеркнули важность расширения этого сотрудничества.

Затронув военно-политическую ситуацию в регионе, министр подчеркнул продолжение захватнической политики Армении и отметил, что намеренное затягивание переговоров официальным Ереваном негативно сказывается на обстановке в регионе.

Дипломат, в свою очередь, отметив, что его страна заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном во всех областях, подчеркнул, что Болгария считает Азербайджан дружественной страной.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Болгарией, расширение связей в военно-технической, военно-образовательной сферах, организация взаимных визитов, а также другие региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

1news.az

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