Закир Гасанов о важности проведения в Баку заседания Совета министров обороны стран СНГ

«Надеюсь, что сегодняшнее заседание будет очень продуктивным, насыщенным и послужит дальнейшему развитию наших отношений».

Об этом заявил министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов в своем выступлении на проходящем в Баку заседании Совета министров обороны стран Содружества Независимых Государств.

«Мы надеемся, что наша сегодняшняя встреча придаст дополнительный стимул развитию и углублению сотрудничества между нашими странами и наметит новые перспективы сотрудничества, а также внесет свой вклад в укрепление мира, стабильности и безопасности в наших государствах.

Пользуясь случаем, хотел бы выразить признательность нашим коллегам из Секретариата Совета министров обороны СНГ за оказанное содействие и неоценимую помощь в организации этого заседания.

Надеюсь, что вы все получите удовольствие от пребывания в Азербайджане, и у вас будет возможность лучше познакомиться с Баку, а также ознакомиться с позитивными преобразованиями, которые сегодня идут в нашей стране. Я желаю всем присутствующим плодотворной работы и успехов в решении стоящих перед вами ответственных и масштабных задач на благо ваших стран», - сказал министр обороны Азербайджана.

Эльшан Рустамов, Э.Т.