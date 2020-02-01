Закир Гасанов открыл водолазный полигон ВМС - ФОТО

По поручению Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продолжаются работы по повышению уровня боевой готовности и улучшения социально-бытовых условий личного состава Военно-морских сил (ВМС) АР.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства приняли участие в открытии новых объектов инфраструктуры в одной из воинских частей ВМС.

Министр обороны осмотрел здания, сооружения и оборудование, имеющиеся на территории воинской части. Затем Закир Гасанов побывал в реконструированном Учебном водолазном полигоне. Он предназначен для отработки спецназом нормативов по водолазной подготовке и навыков ведения подводного боя. Министр обороны, осмотрев инфраструктуру, ознакомился с новым бассейном, комплексом корабельного и катерного оборудования, барокамерой, мастерской по техническому обслуживанию водолазного снаряжения, универсальным средством для погружения в воду и условиями, созданными в классных комнатах различного назначения.

Построенная на территории новая полоса препятствий, предназначенная для повышения уровня боевой и физической подготовки, а также профессиональных навыков военнослужащих, состоит из многочисленных разнообразных препятствий. Ознакомившись с показательными выступлениями спецназа, Закир Гасанов дал соответствующие указания и поручения.

Тимур Рзаев