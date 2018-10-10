Закир Гасанов выразил соболезнования министру обороны России

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов направил письмо с соболезнованиями министру обороны Российской Федерации, генералу армии Сергею Шойгу.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства обороны АР, в письме говорится:

«Глубоко потрясен известием о трагической гибели сотрудников государственной корпорации «Росатом» в результате происшествия на военном полигоне в Архангельской области России.

От имени личного состава Вооруженных Сил Азербайджанской Республики и от себя лично хочу выразить глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших и пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим.

Вместе с Вами мы скорбим по поводу произошедшей трагедии».

Тимур Рзаев