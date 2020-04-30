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Закрыта одна из самых оживленных дорог Баку - ВИДЕО

Сегодня в 12:26 ~ 1 минута на чтение 567
Закрыта одна из самых оживленных дорог Баку - ВИДЕО

В связи с работами по расширению дороги Баку-Сумгайыт временно ограничено движение транспорта на участке Московского проспекта у круга возле станции метро «20 Января» (на северном выезде из столицы).

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Государственного агентства «Азербайджанские автомобильные дороги» Анар Наджафли, 30 апреля и 1 мая (в четверг-пятницу) дорога будет закрыта по направлению от круга к «Шамахинке».

2  и 3 мая (субботу-воскресенье) будет ограничено движение транспорта на участке Московского проспекта от «Шамахинки» до круга возле станции метро «20 Января».

В качестве альтернативных дорог водителям рекомендуется использовать следующие направления:

- Движение по основной дороге Московского проспекта (мосту над кругом у станции метро «20 Января» и туннелю).

- Движение по проспекту Зии Буниятова - улице Асифа Магеррамова.

- Движение по улице Джавадхана – через круг 3-го микрорайона - Тбилисский проспект.

- Движение через улицу Алатава на Бакинскую окружную дорогу.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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