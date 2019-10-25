«Зал рыдал стоя»: EMIN впервые выступил в Израиле - ФОТО

Народный артист Азербайджана EMIN впервые выступил с концертной программой в Израиле.

«Зал рыдал стоя, когда EMIN запел песню легендарного Муслима Магомаева «Синяя вечность», - рассказывает директор Азербайджанского культурного центра «АзИз» Егяна Сальман, подчеркивая, что концерт народного артиста прошел с невероятным успехом.

«Это был первый концерт артиста на Святой земле, а потому, по словам самого EMIN’а, он очень волновался и, обращаясь к залу, сравнил свое выступление с первым свиданием, от которого обычно зависит, как сложатся дальнейшие отношения. EMIN обещал, что он и его музыканты сделают все, чтобы отблагодарить весь 2,5-тысячный зал за доверие. И он это сделал», - отмечает Е.Сальман.

Директор Азербайджанского культурного центра «АзИз» подчеркивает, что с первых же минут EMIN своей неуемной энергией, бесконечным обаянием, высокой сценической и исполнительской культурой завоевал зал, контакт получился моментальным, и каждый гость мероприятия почувствовал духовное соприкосновение с певцом. В свою очередь, EMIN не оставил без ответа ни одну просьбу поклонников сделать фото, пожать руку или дать автограф.

Известно, что на концерт народного артиста Азербайджана израильтяне приехали из самых разных уголков страны, чтобы выразить свое восхищение музыкальным и артистическим талантом исполнителя.

Е.Сальман отмечает, что международная ассоциация Израиль-Азербайджан «АзИз» сделала все возможное, чтобы поддержать EMIN’а в Израиле и будет и в дальнейшем прилагать все усилия для популяризации своих земляков на Святой земле.

«От имени выходцев из Азербайджана и всех тех, кто был на концерте Эмина в Тель-Авиве, выражаем благодарность Израильской ассоциации культуры и искусства и ее руководителю Ольге Загорской, информационному спонсору мероприятия - фирме «Шаарей тарбут» во главе с Ильей Левиным, а также ТВ канал-24 и его руководителю Саадату Шукурову за информационную поддержку этого концерта», - говорит директор «АзИз».

Ф.В., Э.Т.