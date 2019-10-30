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Заместитель генпрокурора примет граждан в Агджабеди

Сегодня в 13:15 ~ 1 минута на чтение 144
Заместитель генпрокурора примет граждан в Агджабеди

Заместитель генерального прокурора Азербайджана Рустам Усубов примет граждан в городе Агджабеди.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Эльдар Султанов, прием состоится в пятницу, 8 ноября, и начнется в 10.00 в здании городской прокуратуры.

К Рустаму Усубову могут обратиться жители Агджабединского и Лачинского районов республики.

Запись на прием и доставка граждан организовываются местными органами прокуратуры.

На прием также можно записаться по телефону: (012) 437-28-79 и электронной почте [email protected]

Тимур Рзаев, Э.Т.

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