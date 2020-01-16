1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Заместитель генпрокурора примет граждан в Товузе

Сегодня в 17:28 ~ 1 минута на чтение 139
Заместитель генпрокурора примет граждан в Товузе

Заместитель генерального прокурора Азербайджана Рустам Усубов примет граждан в городе Товуз.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Эльдар Султанов, прием состоится в пятницу, 24 января, и начнется в 10.00 в здании городской прокуратуры.

К Рустаму Усубову могут обратиться жители Товузского и Гядабейского районов республики.

Запись на прием и доставка граждан организовываются местными органами прокуратуры.

На прием также можно записаться по телефону: (012) 437-28-79 и электронной почте [email protected].

Тимур Рзаев, Э.Т.

139

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены