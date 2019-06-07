Заместитель генпрокурора примет граждан в Уджаре

Заместитель генерального прокурора Азербайджана Намиг Аскеров примет граждан в городе Уджар.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Эльдар Султанов, прием состоится в четверг, 13 февраля, и начнется в 10.00 в здании городской прокуратуры.

К Намигу Аскерову могут обратиться жители Уджарского и Агдашского районов республики.

Запись на прием и доставку граждан организуют местные органы прокуратуры.

На прием также можно записаться по телефону: (012) 437-28-79 и по электронной почте [email protected]

Тимур Рзаев, Г.Р.