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Заместитель генпрокурора примет граждан в Уджаре

Сегодня в 10:12 ~ 1 минута на чтение 108
Заместитель генпрокурора примет граждан в Уджаре

Заместитель генерального прокурора Азербайджана Намиг Аскеров примет граждан в городе Уджар.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Эльдар Султанов, прием состоится в четверг, 13 февраля, и начнется в 10.00 в здании городской прокуратуры.

К Намигу Аскерову могут обратиться жители Уджарского и Агдашского районов республики.

Запись на прием и доставку граждан организуют местные органы прокуратуры.

На прием также можно записаться по телефону: (012) 437-28-79 и по электронной почте [email protected]

Тимур Рзаев, Г.Р.

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