Замглавы ИВ Агстафы опровергает свое задержание

Заместитель главы Исполнительной власти Агстафы и глава отдела по общественно-политическим и гуманитарным вопросам Лала Эюбова выразила отношение к информации об ее аресте.

Как сообщила она сама Unikal.org, данная информация не соответствует действительности.

«Я не имею ничего общего с этим процессом. Следователи меня не вызвали и меня не арестовывали. Я нахожусь на своей должности и в настоящее время исполняю обязанности заместителя главы Исполнительной власти», - заявила она.

Следует отметить, что Л.Эюбова приходится внучкой брата первого заместителя премьер-министра Ягуба Эюбова.

Эльшан Рустамов, Э.Т.