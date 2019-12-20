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Замглавы ИВ Агстафы опровергает свое задержание

Сегодня в 16:21 ~ 1 минута на чтение 768
Замглавы ИВ Агстафы опровергает свое задержание

Заместитель главы Исполнительной власти Агстафы и глава отдела по общественно-политическим и гуманитарным вопросам Лала Эюбова выразила отношение к информации об ее аресте.

Как сообщила она сама Unikal.org, данная информация не соответствует действительности.

«Я не имею ничего общего с этим процессом. Следователи меня не вызвали и меня не арестовывали. Я нахожусь на своей должности и в настоящее время исполняю обязанности заместителя главы Исполнительной власти», -  заявила она.

Следует отметить, что Л.Эюбова приходится внучкой брата первого заместителя премьер-министра Ягуба Эюбова.

Эльшан Рустамов, Э.Т.

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