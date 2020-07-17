Замглавы МИД РФ обсудил с представителем ЕС ситуацию на армяно-азербайджанской границе

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Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко обсудил со спецпредставителем Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клааром ситуацию на границе Азербайджана и Армении, сообщает «РИА Новости».

Телефонный разговор Руденко с Клааром состоялся в пятницу по инициативе стороны ЕС.

«Было затронуто обострение ситуации на азербайджано-армянской границе в контексте последних событий. Выражено единодушное понимание важности проявления конфликтующими сторонами максимальной сдержанности, отказа от действий и заявлений, ведущих к дальнейшей эскалации, а также необходимости выполнения обязательств по соблюдению режима прекращения огня», - говорится в сообщении министерства.

Напомним, что 12 июля подразделения вооруженных сил Армении предприняли попытку нападения с применением артиллерии с целью захвата азербайджанских позиций на товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы.

В результате контрмер, предпринятых азербайджанской армией, противник был отбит, нанесен серьезный ущерб его живой силе и военной технике. Контрмеры азербайджанской армии были адекватными, провокация Армении встретила решительный отпор.

Эльшан Рустамов