Замминистра - о том, когда могут возобновиться занятия в учебных заведениях

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Вопрос открытия учебных заведений зависит от эпидемиологической ситуации на территории республики.

Об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабмине заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Гасымов.

«Этот вопрос также будет рассмотрен в зависимости от принимаемых Оперативным штабом при Кабинете министров решений по смягчению карантинного режима», - сказал он.

При этом Виктор Гасымов указал, что количество детей в группах на подготовительных занятиях не должно превышать 10 человек.

Напомним, что с целью профилактики инфекционных заболеваний, повышения эффективности осуществляемых в этой области соответствующих профилактических мер было принято решение приостановить учебный процесс во всех учебных заведениях с 3 марта 2020 года.

В пятницу, 24 апреля, в Азербайджане выявлено 44 новых зараженных коронавирусом COVID-19.

На данный момент в Азербайджане в спецбольницах под наблюдением врачей находятся 558 больных коронавирусом. Состояние 16 из них тяжелое, 23 – средней степени тяжести, остальных – стабильное.

По состоянию на пятницу, 24 апреля, в Азербайджане всего выявлено 1592 случая заражения коронавирусом. 1013 человек выздоровели, 21 – скончался. 558 инфицированных продолжают лечение.

Проведено 114 тысяч 410 тестов на выявление коронавируса.

Эльшан Рустамов, М.К.