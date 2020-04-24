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ЗАО «AzerGold» и его подрядчики провели акцию поддержки населения отдаленных деревень - ФОТО

24 Апреля, 2020 в 18:45 ~ 1 минута на чтение 344
ЗАО «AzerGold» и его подрядчики провели акцию поддержки населения отдаленных деревень - ФОТО

С целью поддержки призыва Президента Ильхама Алиева об оказании помощи нуждающимся в период  борьбы с коронавирусом в стране, Закрытое акционерное общество «AzerGold»  и его подрядчики ООО «STAR MİNİNG», ООО «AT- Geotech» и ООО «AzPlast 2012»  осуществили акцию поддержки группе семей, проживающих в отдаленных деревнях.

Социальный проект охватил 250 семей, в том числе все семьи, проживающие в деревнях Човдар и Шадах, а также 150 семей, проживающих в деревне Гушчу.

Отметим, что данные отдаленные деревни расположены в непосредственной близости от Човдарского горнорудного предприятия ЗАО «AzerGold» и находятся на расстоянии 25 км от Дашкесанского района.

Учитывая режим карантина  и ограничения на передвижение, действующие в стране в рамках борьбы с пандемией коронавируса (COVID-19), ЗАО «AzerGold» преподнесло жителям данных деревень месячный запас продуктов повседневного потребления, а также медицинские маски. Акция была осуществлена с соблюдением всех требований карантинного режима, на встрече с жителями сотрудники ЗАО подчеркнули важность соблюдения требований режима карантина и самоизоляции, а также правил личной гигиены.

Отметим, что подобные акции, регулярно осуществляемые в рамках политики Корпоративной социальной ответственности ЗАО «AzerGold», наряду с поддержкой социально-экономических  государственных программ, являются также проявлением заботы о местном населении, проживающем в непосредственной близости от операционных участков ЗАО.

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