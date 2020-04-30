Запланирован вывозной рейс из Баку в Красноярск для граждан РФ

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Для граждан России опубликовали информацию о новых вывозных рейсах, запланированных на ближайшие выходные.

Среди городов, откуда ожидаются вылеты в Россию, — Баку (Азербайджан), Шанхай (Китай), Дели (Индия), Пхукет (Таиланд) и другие, сообщает РИА Новости.

Так, вылет рейса № SVR9852 Баку-Красноярск намечен на 2 мая в 14:00 (местное время), сообщают представители Минкомсвязи в Telegram-канале «Коронавирус: Рейсы в РФ», созданном для координации вывоза россиян на родину. Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Красноярском крае, Иркутской, Свердловской, Томской, Омской и Кемеровской областях, а также в республиках Алтай и Хакасия.

По закону, прилетевшие должны будут самоизолироваться на 14 дней: дома или в специальном обсерваторе. Тем, кто не выполнит это условие, грозит наказание. С 1 апреля 2020 года для нарушителей режима самоизоляции ответственность ужесточилась.

РИА Новости