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Запланирован вывозной рейс из Баку в Красноярск для граждан РФ

Сегодня в 09:54 ~ 1 минута на чтение 152
Запланирован вывозной рейс из Баку в Красноярск для граждан РФ
Для граждан России опубликовали информацию о новых вывозных рейсах, запланированных на ближайшие выходные.
 
Среди городов, откуда ожидаются вылеты в Россию, — Баку (Азербайджан), Шанхай (Китай), Дели (Индия), Пхукет (Таиланд) и другие, сообщает РИА Новости. 
 
Так, вылет рейса № SVR9852 Баку-Красноярск намечен на 2 мая в 14:00 (местное время), сообщают представители Минкомсвязи в Telegram-канале «Коронавирус: Рейсы в РФ», созданном для координации вывоза россиян на родину. Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Красноярском крае, Иркутской, Свердловской, Томской, Омской и Кемеровской областях, а также в республиках Алтай и Хакасия.
 
По закону, прилетевшие должны будут самоизолироваться на 14 дней: дома или в специальном обсерваторе. Тем, кто не выполнит это условие, грозит наказание. С 1 апреля 2020 года для нарушителей режима самоизоляции ответственность ужесточилась. 
 
РИА Новости

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