Зарабатывает деньги, создавая угрозу другим: Опасный поступок водителя в Баку – ВИДЕО

На Тбилисском проспекте в Ясамальском районе Баку был заснят автомобиль марки ГАЗ-24 «Волга» (госномер 10-XR-695), водитель которого создал опасность для других участников дорожного движения.

Как сообщает 1news.az, в частности, он водрузил на крышу машины шесть железных труб большого диаметра длиной около 8-10 метров.

Тем самым водитель создал угрозу жизни и здоровью, а также имуществу других участников дорожного движения, ведь в случае аварии или даже легкого столкновения трубы с легкостью пробьют лобовое стекло другой машины и убьют сидящих в салоне людей.

Отметим, что статья 327.1 Кодекса об административных правонарушениях АР предусматривает за это нарушение штраф в размере 40 манатов, так как подобная перевозка груза не только затрудняет управление автомобилем, но и угрожает жизни людей. Но зачастую водители подобных импровизированных грузовиков требуют снисхождения, заявляя, что зарабатывают подобным путем деньги.

Тимур Рзаев, Э.Т.

ВИДЕО – Baku.tv