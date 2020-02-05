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Заур Дарабзаде обратился к слабослышащим избирателям через сурдопереводчика – ВИДЕО

Сегодня в 18:18 меньше минуты на чтение 39
Заур Дарабзаде обратился к слабослышащим избирателям через сурдопереводчика – ВИДЕО

Кандидат в депутаты от Насиминско-Сабаильского избирательного округа №23 Заур Дарабзаде в ходе обращения к избирателям и общественности прибегнул к новшеству. 

Как сообщает Report, в своем видеообращении молодой кандидат воспользовался сурдопереводом. 

В обращении Заур Дарабзаде коснулся вопросов относительно своей избирательной платформы и дал информацию о себе. К лицам с проблемами слуха и речи он обратился на языке жестов.  

Этот шаг кандидата в депутаты был с одобрением встречен общественностью.

1news.az

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