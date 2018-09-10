Заур Мамедов: Население поддерживает курс главы государства, проводимые в стране реформы

В последнее время мы наблюдаем активизацию политических партий, преследующих свои личные амбиции, которые называют себя оппозицией, заявил 1news.az преподаватель Академии государственного управления при Президенте Азербайджана, политолог Заур Мамедов.

По его словам, всем прекрасно известно, что революции и смена власти происходили не из-за желания народа, а в результате внешнего влияния политических сил разных государств. «Таким образом, внешние силы, оказывая влияние на массы и государства, преследуют свои цели», - сказал он.

З.Мамедов указал, что правительство Азербайджана ведет целенаправленную, рациональную, взвешенную политику, которая дает свои результаты.

«Внутриполитическая ситуация в республике стабильна. Социологические опросы показывают, что население поддерживает курс главы государства, проводимые в стране реформы», - сказал он, отметив, что именно это не нравится оппозиции.

Он указал, что оппозиционные радикальные силы должны понять, что если у них есть предложения к властям, то они должны вести здоровый диалог.

«В Азербайджане, как и в любой другой стране мира, есть проблемы, но граждане других стран не собираются за границей и не обсуждает свои национальные вопросы. Это является оскорблением для народа и предательством», - сказал он.

З.Мамедов напомнил, что недавно оппозиционные силы собрались в США и с участием организации Amnesty international стали обсуждать внутриполитическую повестку АР.

«Amnesty international представляется якобы независимой организацией, занимающейся правами человека и финансируемой частными лицами. Но в действительности, как показывает практика, за ней стоят частные лица, преследующие свои политические и экономические интересы», - сказал он.

Политолог указал, что оппозиция вместо того, чтобы раскритиковать принятие Конгрессом США резолюции по т.н. «геноциду армян», собирается в США и обсуждает свои корыстные цели.

«Если мы обратим внимание, то увидим совпадение визита представителей азербайджанской оппозиции в США с признанием «геноцида армян», а также визитом карабахских сепаратистов в Конгресс. Почему оппозиция не выразила своего отношения к принятию США этой резолюции и принятию в Конгрессе сепаратистов? Потому что получают гранты из-за рубежа. Представьте, что лица, которые зависят финансово от внешних сил, завтра придут к власти, что ожидает Азербайджан», - сказал он.

А.А.