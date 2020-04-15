Завершен прием заявок на единовременные выплаты

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Министерство труда и социальной защиты населения завершило прием заявок на единовременные выплаты в размере 190 манатов.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице министерства в Facebook.

Единовременные выплаты предоставляются безработным и малообеспеченным лицам, потерявшим работу из-за особого карантинного режима в связи с пандемией коронавируса.

В сообщении отмечается, что в соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева ведется работа по доведению количества оплачиваемых общественных рабочих мест до 90 тыс. За последние дни Министерство труда и социальной защиты населения посредством Рабочего центра DOST привлекло к оплачиваемым общественным работам дополнительно 18 тыс человек, доведя их общее число до 55 тыс человек.

В то же время, по поручению главы государства, охват программой единовременных выплат расширился втрое, в результате чего число охваченных ею малообеспеченных лиц увеличилось с 200 тыс до 600 тыс человек, говорится в сообщении. До сегодняшнего дня 400 тыс лицам из них назначена единовременная выплата, и по мере рассмотрения заявок выплаты будут произведены еще для 200 тыс граждан.

«Но в целом, прием на портал e-sosial.az заявок в связи с единовременными выплатами безработным и малообеспеченным лицам, потерявшим работу из-за особого карантинного режима, уже завершен», - отмечается в сообщении. Проработка поступивших заявок продолжается.

При назначении единовременных выплат преимущество отдается принципу адресности. В центре внимания находятся лица, зарегистрированные на 1 апреля в качестве безработных, граждане, потерявшие в период особого карантинного режима свое неформальное рабочее место, а также лица, семейные доходы которых определены как более низкие (на основе электронных баз данных).

Наряду с этим, продолжаются меры по многосторонней социальной поддержке малообеспеченных безработных лиц:

Им предлагаются вакансии, в том числе, трудоустройство на оплачиваемых общественных работах.

Проводится работа по привлечению к профподготовке лиц, затрудняющихся найти работу.

Лицам, не имеющим финансовых возможностей для создания малых семейных хозяйств, оказывается поддержка в рамках программы самозанятости. В этом году такие хозяйства создаются как минимум для 12 тыс семей, таким образом, у них появляются возможности для получения доходов.

Проводятся меры по определению неофициально работающих лиц и их оформлению.

Семьи, в сложившейся ситуации столкнувшиеся с финансовыми проблемами, в настоящее время привлечены к широкомасштабным кампаниям социальной поддержки. Только за апрель Минтруда и социальной защиты населения совместно с социальными партнерами распределило среди 28 тыс таких семей продуктовые паи. Запланировано распределение еще 30 тыс продуктовых паев.

Проводится работа над привлечением к программе адресной государственной социальной помощи семей, доходы которых - ниже критерия нуждаемости. Также смягчаются условия программы, что позволяет увеличить число получателей соцпомощи. Только в апреле было дополнительно назначено 12 тыс (50 тыс членов семьи) адресной помощи, и число ее получателей достигло 82 тыс (340 тыс членов семьи).

1news.az