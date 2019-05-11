Завтра в Баку до +26

Завтра, 15 октября, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром и вечером местами слабый туман, ветер южный, умеренный.

Как сообщили 1news.az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 16-19, днем - 22-26 градусов тепла. Непосредственно в столице ночью - 16-18, днем - 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 770 мм до 766 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 65-75%, днем - 40-50%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер восточный, временами усиливающийся.

Ночью температура воздуха составит 11-16, днем - 24-29 градусов тепла, в горах ночью - 5-10, днем - 15-20 градусов тепла.

Ожидаемый 15 октября на Абшеронском полуострове умеренный юго-западный ветер днем временами усилится, что может вызвать дискомфорт у метеочувствительных людей.

1news.az