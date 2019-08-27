Заявление Чавушоглу напугало Мнацаканяна

Ереван серьезно обеспокоен заявлениями главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о неоднократном захвате армянских боевиков в рядах РКК, и о намерении Анкары поддержать Азербайджан в шагах по деоккупации захваченных Арменией территорий.

Как сказал глава МИД Армении Зограб Мнацаканян на совместной пресс-конференции с болгарским коллегой Екатериной Захариевой в Ереване, заявление Чавушоглу является «угрозой безопасности Армении».

«Тональность заявления и позиция для нас не новость. Подобное мы уже слышали и ранее. Данное заявление является угрозой безопасности Армении, и это серьезная проблема», - сказал Мнацаканян, по мнению которого, позиция Анкары «достойна осуждения».

Напомним, что министр иностранных дел Турции на пресс-конференции в Баку заявил, что ранее армянские террористы убивали турецких дипломатов. «Поэтому там, где есть террор, мы видим армян», - подчеркнул Чавушоглу.

Мы уже писали об участии армянских военизированных формирований в составе РКК.

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Данные о сотрудничестве между ASALA и PKK содержатся и в документах ЦРУ. В частности, отмечается, что боевики ASALA проводили подготовку в Армении. Также сообщается о формировании PKK военизированной идеологической группировки в Турции под названием «HRK», в которую вошли члены PKK и армянские террористы. В другом документе отмечается, что в качестве «психологически эффективного» образца для деятельности PKK переняла опыт армянских террористов, в том числе речь идет об организационно-координационных работах.

1news.az