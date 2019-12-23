Заявление Совета по прессе Азербайджана по поводу муниципальных выборов

На «горячую линию» Совета по прессе (СП), созданную в связи с проведением муниципальных выборов, не поступало каких-либо обращений от журналистов, освещающих данный процесс.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в заявлении Совета по прессе Азербайджана.

«Следует отметить, что номера 012 441 35 30 (городской) и 050 206 96 02 (мобильный) СП с 08:00 до 19:00 23 декабря текущего года работали в режиме «горячей линии» в связи с муниципальными выборами.

Инициатива преследовала целью защитить эффективность деятельности журналистов, исполняющих свой профессиональный долг, а также помочь незамедлительно устранить любую возможную непонятную ситуацию.

Также отмечаем, что члены правления СП наблюдали за процессом выборов на избирательных участках по всей стране, в том числе в Баку. Они ознакомились с условиями, созданными для журналистов. Каких-либо нарушений по данному поводу не зарегистрировано», - говорится в заявлении.

1news.az