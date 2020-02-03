Зеленский обсудил с Эрдоганом поставки азербайджанского газа в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил детали своих переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

Об этом АПА передает со ссылкой на РИА Новости.

"Важными для нас являются вопросы диверсификации источников энергоснабжения. Мы обсудили возможность транспортировки каспийского газа по газопроводу TANAP (Трансанатолийский трубопровод. — Прим. ред.) через соответствующие коннекторы в Украину", — сказал Зеленский по итогам переговоров с Эрдоганом в Киеве.

Речь идет об азербайджанском газе с каспийских месторождений.

Также Зеленский сообщил, что Киев и Стамбул намерены увеличить двусторонний товарооборот до десяти миллиардов долларов и ускорить переговоры по созданию зоны свободной торговли.