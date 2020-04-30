Зеленский предложил Саакашвили новую должность

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Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которого планировали назначить вице-премьером Украины по вопросам реформ, получит другую должность, заявил глава пропрезидентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Ранее Саакашвили заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский предложил ему стать вице-премьером по реформам и поручил заниматься переговорами с МВФ и другими финансовыми организациями.

За назначение должна проголосовать Верховная рада Украины, однако поддержки его кандидатуры среди депутатов пока нет, официально этот вопрос еще не рассматривали.

«Саакашвили несколько последних дней вел длительные переговоры с президентом, и они нашли другой формат, в котором будут работать. Это новая должность, я не могу вам озвучить, так как это инициатива президента, пусть это остается интригой», — сказал Арахамия на брифинге, который транслировал телеканал «112. Украина».

Он отказался уточнить, где именно будет работать Саакашвили, отметив, что об этом могут сообщить уже в четверг.

А.А.