Зеленский прокомментировал версию о попадании ракеты в Boeing в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что крушение самолета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Тегеране могло произойти из-за попадания ракеты.

При этом он отметил, что в настоящее время подтверждений этой версии нет, сообщают украинские СМИ.

Зеленский также призвал США, Канаду и Британию предоставить комиссии, занимающейся расследованием крушения лайнера, все имеющиеся данные.

«Наша цель — установить бесспорную истину. Мы считаем это обязанностью всего международного сообщества перед семьями погибших и памятью жертв катастрофы», — написал украинский лидер в своем Telegram-канале в пятницу, 10 января.

Зеленский также отметил, что «ценность человеческой жизни выше любых политических мотивов».

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о получении информации разведки, свидетельствующей о случайном попадании ракеты в самолет. Позднее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поддержал эту версию.

В свою очередь Иран опроверг информацию о возможном ракетном ударе по лайнеру и обратился к правительствам Канады и Украины, а также компании Boeing с просьбой содействовать в расследовании причин авиакатастрофы.

Пассажирский Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. На борту находились девять членов экипажа и 167 пассажиров, среди которых в основном граждане Ирана и Канады. В катастрофе никто не выжил.

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