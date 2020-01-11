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Зеленский: Украина настаивает на полноценном признании Ираном вины за сбитый Boeing

Сегодня в 14:09 ~ 2 минуты на чтение 534
Зеленский: Украина настаивает на полноценном признании Ираном вины за сбитый Boeing

Украина настаивает на полном признании вины со стороны Ирана за сбитый украинский самолет.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в субботу президент Украины Владимир Зеленский.

«Утро сегодня не было хорошим, но принесло правду. Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину в том, что сбил украинский самолет. Но настаиваем на полном признании вины», - говорится в сообщении президента в официальном Telegram-канале.

Зеленский добавил, что ожидает от Ирана, «заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечению виновных к ответственности, возвращению тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам».

Президент Украины также выразил надежду на то, что расследование в дальнейшем будет происходить без искусственных задержек и препятствий. «Нашим 45 специалистам должны обеспечить полный доступ и взаимодействие для установления справедливости», - заключил Зеленский.

В субботу утром агентство ISNA распространило заявление генерального штаба ВС Ирана, в котором отмечается, что самолет «Международных авиалиний Украины» под Тегераном был сбит «вследствие непреднамеренной человеческой ошибки». Согласно заявлению, лайнер оказался в непосредственной близости от одного из важных военных объектов Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана), кроме того, с учетом высоты, на которой летел самолет и его форме он напоминал вражеский объект.

Президент Исламской республики Хасан Роухани также заявил, что Иран глубоко сожалеет о случившемся. В результате трагедии погибли 176 человек.

Тимур Рзаев

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