1news.az
Бомонд
КАТЕГОРИИ
Экономика
В мире
Бомонд
Мнение
Спорт
Azərbaycanca

Зейн Малик и Джиджи Хадид впервые станут родителями – ФОТО

Сегодня в 11:37 ~ 1 минута на чтение 479
Зейн Малик и Джиджи Хадид впервые станут родителями – ФОТО

Американский таблоид TMZ сообщает о беременности 25-летней модели Джиджи Хадид от ее бойфренда 27-летнего исполнителя Зейна Малика.

Ссылаясь на источники, близкие к паре, TMZ отмечает, что Дж.Хадид находится на 20-й неделе беременности – пол ребенка, который станет первым как для модели, так и для певца, пока не известен.

Роман американской модели и британского певца продолжается пять лет, но все эти годы их отношения переживали взлеты и падения, они успели дважды расстаться и вновь сойтись – официальных заявлений о беременности пара пока не делает.

В.Ф, Г.Р.

479

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Бомонд

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены