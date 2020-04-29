Зейн Малик и Джиджи Хадид впервые станут родителями – ФОТО

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Американский таблоид TMZ сообщает о беременности 25-летней модели Джиджи Хадид от ее бойфренда 27-летнего исполнителя Зейна Малика.

Ссылаясь на источники, близкие к паре, TMZ отмечает, что Дж.Хадид находится на 20-й неделе беременности – пол ребенка, который станет первым как для модели, так и для певца, пока не известен.

Роман американской модели и британского певца продолжается пять лет, но все эти годы их отношения переживали взлеты и падения, они успели дважды расстаться и вновь сойтись – официальных заявлений о беременности пара пока не делает.

В.Ф, Г.Р.