1news.az
Футбол
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Жена Месси стала заниматься боксом – ФОТО

Сегодня в 16:13 ~ 1 минута на чтение 361
Жена Месси стала заниматься боксом – ФОТО

Антонелла Рокуццо, жена аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, начала заниматься боксом.

Соответствующий снимок Антонелла опубликовала в «Инстаграме». На момент написания новости запись набрала более 1 млн лайков.

Месси и Антонелла давно вместе, но поженились только в июле 2017 года. Пара воспитывает троих детей.

На данный момент «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Примеры, набрав 43 очка. От лидирующего «Реала» команда отстаёт на 6 очков, но у каталонского клуба есть игра в запасе.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Лионель Месси провёл 16 матчей, в которых забил 14 голов и сделал 6 результативных передач.

«Чемпионат»

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo)

361

просмотр
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Футбол

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены