Жена Месси стала заниматься боксом – ФОТО

Антонелла Рокуццо, жена аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, начала заниматься боксом.

Соответствующий снимок Антонелла опубликовала в «Инстаграме». На момент написания новости запись набрала более 1 млн лайков.

Месси и Антонелла давно вместе, но поженились только в июле 2017 года. Пара воспитывает троих детей.

На данный момент «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Примеры, набрав 43 очка. От лидирующего «Реала» команда отстаёт на 6 очков, но у каталонского клуба есть игра в запасе.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Лионель Месси провёл 16 матчей, в которых забил 14 голов и сделал 6 результативных передач.

«Чемпионат»