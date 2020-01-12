1news.az
В мире
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Житель Аляски три недели выживал на морозе, лишившись дома и связи – ВИДЕО

Сегодня в 11:45 ~ 1 минута на чтение 1746
Житель Аляски три недели выживал на морозе, лишившись дома и связи – ВИДЕО

Полицейская служба Аляски сообщила о спасении жителя штата, который в течение 23 дней выживал при минусовых температурах в отдаленной местности, потеряв в огне свой дом и пса, - сообщает «РИА Новости».

Вертолет полиции в четверг выполнял запрос о проверке состояния 30-летнего Тайсона Стила, проживающего в отдаленной от людских поселений местности.

Никто не получал сообщений от мужчины на протяжении нескольких недель.

«Тем утром… Стила, размахивающего руками, обнаружили возле импровизированного укрытия. Сигнал SOS был протоптан в снегу.

Его хижина в лесу сгорела в середине декабря, в огне погиб его пес, Стил на протяжение 23 дней оставался без крова и средств связи при отрицательных температурах», - говорится в сообщении полиции Аляски в Facebook.

На видео, опубликованном в соцсети, видно, как мужчина встречает своих спасителей.

А.А.

1 746

просмотр
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ В мире

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены