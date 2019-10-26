Житель Баку поехал на «разборку» из-за женщины и оказался на дне колодца

Раскрыто совершенное 10 дней назад умышленное убийство жителя Баку - 32-летнего Эльвина Хабибова.

Как сообщили 1news.az в районном управлении полиции, начавшийся разлагаться труп Э.Хабибова, пропавшего без вести 10 дней назад, был найден 25 октября в глубоком колодце в поселке Кюрдаханы Сабунчинского района столицы. На теле обнаружены ножевые раны.

Установлено, что Э.Хабибов выехал из дома на своем автомобиле BMW и поехал на «разборку» в поселок Сахиль Гарадагского района, причиной которой, по предварительным данным, стала некая женщина.

Здесь у него возник конфликт с двумя мужчинами, в ходе которого Э.Хабибов был убит. Его труп привезли в поселок Кюрдаханы на его же машине и бросили в колодец.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Один из подозреваемых в убийстве уже задержан, второй находится в розыске.

Тимур Рзаев, Э.Т.