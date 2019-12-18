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Житель Балакяна ранил из ружья 4 человек, включая сына

18 Декабря, 2019 в 23:50 ~ 1 минута на чтение 386
Житель Балакяна ранил из ружья 4 человек, включая сына

В Балакяне произошел вооруженный инцидент.

Как сообщает АПА, инцидент произошел вечером в селе Йени Шариф.

Житель села Мухаммед Ахмадия оглу Багманов 1966 г.р. выстрелил из охотничьего ружья в сына Ахмеда 1987 г.р. В результате выстрела, дробью помимо Ахмеда ранения получили еще три человека, включая ребенка.

Пострадавшие доставлены в центральную районную больницу.  

Полиция выясняет обстоятельства инцидента.

По предварительной информации, инцидент произошел в ходе семейного конфликта. Сообщается, что пострадавший Ахмед Багманов два дня назад приехал из России.

1news.az

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