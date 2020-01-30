Жители бакинского двора построили для уличных кошек домики для ночлега – ФОТО

Жизнь бездомных животных становится значительно тяжелее с наступлением зимы, ведь они должны искать себе места ночлега, в которых им удастся не окоченеть от холода.

Благо в нашей стране есть много людей, не остающихся безучастными к проблемам бездомных животных, и мы не раз становились свидетелями их благородных поступков.

Читайте по теме:

Простые проявления доброты: мальчик в Баку построил укрытие для уличных кошек – ФОТО

В Баку ребенок соорудил домик для бездомных животных – ФОТО

Добрый поступок в Баку: в преддверии холодов для кошек построили укрытие из шин – ФОТО

Волна добра: Домики для кошек появились в Наримановском районе Баку – ФОТО

Недавно в Сети распространились кадры, на которых видно, что в одном из жилых массивов рядом со станцией метро «Азадлыг» жители соорудили для уличных кошек картонные дома-ячейки. Пушистые обитатели дворов с радостью облюбовали эти ячейки, найдя здесь не только тепло, но и корм с водой, запасы которых постоянно пополняются неравнодушными людьми.

Хотелось бы поблагодарить этих людей за то, что они не проходят мимо бездомных животных и помогают им облегчить их существование. С вами мир становится добрее!

Лейла Мамедова