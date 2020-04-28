Знамя Мехтигулу хана Карабахского или кого российские императоры признавали правителем Карабаха

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Сабухи Ахмедов

Доктор философии по истории, доцент

14 мая 1805 года между Карабахским ханством и Российской империей был подписан Кюрекчайский договор, по которому ханство входило в состав империи. От имени ханства договор подписал его глава Ибрагимхалил-хан, от имени империи – генерал П.Д.Цицианов. По договору император обязался «2) Высокостепенного Ибрагим-хана и его дому наследников и потомков сохранять беспеременно на ханстве Шушинском. 3) Власть со внутренним управлением сопряжённую, суд и расправу, так равно как и доходы с владением его предоставить Его Высокостепенству в полную его волю…».

В договоре дается информация о том, что российский император даровал знамя Ибрагимхалил хану: «Е. И. В. (Его Императорское Высочество - С.А.) в знак вящщего благоволения и милости своей к е. высокост. Ибрагим-хану Шушинскому и Карабахскому всемилостивейше дарует ему преемникам его знамя с гербом Всероссийской Империи, которое долженствует оставаться при нем и по нем при владеющем хане знаком ханства и власти, Высочайше дарованной над оным владением, с коим на войну, если-б потребовалось, никто кроме самого хана выехать не может».

Как показывал Н.Дубровин, четыре месяца спустя указом императора Ибрагимхалил хану было присвоено воинское звание генерал-лейтенанта, а его сыновьям Мухаммедгасану и Мехтигулу – генерал-майора.

По Кюрекчайскому договору сыну Ибрагим-Халил-хана от Ханханум-ага Джеванширской, Мухаммедгасан аге была вручена для ношения на шее золотая, украшенная бриллиантами медаль с надписью «Наследнику Карабага Мамед-Гасан-Аге за верность 1805 года». Изготовленный тогда же настольный памятный вариант этой медали ныне хранится в Национальном Музее истории Азербайджана.

Однако в том же 1805 году Мухаммедгасан-ага скончался от чахотки.

Наследником хана должен был стать сын Мухаммедгасан аги Джафаргулу ага. Джафаргулу-ага (Шуша, 1787 – Шуша,1866) был старшим сыном наследника Карабахского ханства Мухаммедгасан-аги от брака с Хейрансой-ханум Гянджинской. После смерти отца (ноябрь 1805 г.) к нему перешло право наследства, а также золотая медаль с надписью «Наследник Карабаха», однако после убийства его деда (июнь 1806 г.), российское правительство по политическим мотивам назначило ханом Карабахским его дядю генерал-майора Мехди-Кули-хана. Джафаргулу-ага особо отличился в период I Русско-Иранской войны 1804–1813 гг., когда в 1806 г. возглавляемый им конный отряд разбил противника под Ордубадом и Кафаном. Джафаргулу-ага был утвержден в звании полковника с жалованием по чину. В 1812 г. был арестован в Шуше и отправлен в Тифлис, но по пути бежал и примкнул к войскам принца Аббас Мирзы. Аббас-Мирза поручил ему управление частью Карабаха и пожаловал ханский титул. По завершении I русско-иранской войны Джафаргулу-аге в 1815 г. было разрешено вернуться в Карабах, возвращены все имения. В 1820 г. Джафаргулу -ага был награжден золотой саблей, «каменьями украшенной», с надписью «За храбрость». После упразднения Карабахского ханства (1822 г.), он мог создать проблемы царским властям и был по политическим мотивам отправлен в ссылку в Симбирск с назначением содержания в 12 тысяч рублей в год, а также 1200 рублей на наём квартиры. В 1825 г. ему назначили ещё 12 тысяч рублей в год и разрешено жительство в Петербурге. Джафаргулу-ага здесь обжился, даже завел друзей в петербургском английском клубе. В 1829 г. получил разрешение вернуться в Шушу; ему было возвращено всё имущество и имения, а также было назначено содержание из казны. В 1850 г. был произведён в генерал-майоры. Был награжден орденами Св. Анны 2-й ст. (за борьбу с бандитизмом, 1848 г.), Св. Владимира 3-й ст. (1859) и Св. Станислава 1-й степени (1861). Джафаргулу -ага Джеваншир известен и как автор стихов под псевдонимом «Нэвэ» (по азерб. – «внук»). Являлся почётным смотрителем Шамахинского уездного училища и действительным членом Кавказского общества сельского хозяйства.

Мы забежали вперед, чтобы показать, насколько деятельной фигурой был Джафаргулу-ага, прямой наследник Карабахского хана. Но 24 февраля 1806 года Ибрагимхалил хан объявил наследником своего сына Мехтигулу агу.

23 июня 1806 года барон Будберг в письме командующему русскими войсками на Кавказе генерал-фельдмаршалу И.В.Гудовичу писал: «ныне имею честь препроводить Вашему Сиятельству два знамени с государственным гербом и две сабли, драгоценными каменьями украшенными, назначаемыя: одно знамя и одна сабля Ибрагим-хану Карабагскому, другое знамя и другая сабля – Селим хану Шекинскому.»

Убийство Ибрагимхалил хана и почти всех членов его семьи 12 июня 1806 года русскими военными под командованием находившегося в Шуше майора Д.Т.Лисаневича изменило военно-политическую обстановку. Проведенное русским командованием формальное следствие объявило, что Д.Т. Лисаневич действовал «под влиянием и по наущению злонамеренных лиц», а отнюдь не по приказу своего командования. Тем не менее тот факт, что майор не был наказан, более того, ему присвоили чин подполковника, побудил местных ханов прийти к совершенно иным выводам. Результатом вероломного убийства Карабахского хана, пользовавшегося на Кавказе авторитетом, стали восстания по всему Северному Азербайджану. Восставшие выбили русские войска из всех занимаемых ими пунктов, за исключением Дербенда. Итоги русских походов 1801-1805 годов были сведены на нет. Как показывал В.Потто, для подавления восстаний император послал на Южный Кавказ дополнительные силы, встретившие упорное сопротивление.

Однако сын Ибрагим-Халил-хана от Хуршид-беим Гянджинской Мехтигулу-хан не поддался чувствам, и подтвердил условия Кюрекчайского договора. По представлению командующего русскими войсками в регионе генерал-майора П.Несветаева, император Александр I подтвердил права Мехтигулу-хана на Карабахское ханство.

Российский историк XIX века П.Дубровин отмечает, что указ императора о назначении Мехтигулу ханом Карабаха был подписан 10 сентября 1806 года.

Как писал очевидец событий Мир Мехти Хазани в работе «Китаби тарихи Гарабаг», указ о подтверждении Мехтигулу-хана правителем Карабахского ханства был оглашен 19 сентября 1806 года. Другой участник событий Мирза Джамал Джаваншир в книге «История Карабаха» писал, что вместе с указом Мехтигулу-хан получил от императора знамя и украшенную драгоценностями саблю. Он был утвержден в звании генерал-майора, а его брат Джафаргулу-ага получил звание полковника.

Знамя и сабля были вручены Мехтигулу-хану в 1807 году. 7 января 1807 года барон Будберг в очередном письме командующему русскими войсками на Кавказе генерал-фельдмаршалу И.В.Гудовичу писал: «По смерти Ибрагим-хана оставшиеся знаки, знамя с Российско-Императорским Гербом и саблю, драгоценными камнями украшенную, Господин Император всемилостливейше жалует Мехти-Кули-хану Карабагскому,… знаки, а наипаче знамя, должны оставаться в роду ханском наследственно.»

Как местные, так и российские источники отмечают мягкосердечие Мехтигулу-хана и его верность России. Однако проводник российской политики на Кавказе главнокомандующий русскими войсками в Грузии и командир Отдельного Кавказского корпуса генерал А.П.Ермолов вел курс ликвидации североазербайджанских ханств. Совместно со своим главным помощником, управляющим мусульманскими провинциями Южного Кавказа, российским генералом армянского происхождения В.Г.Мадатовым, он постоянно притеснял Мехтигулу-хана и готовил на него покушение. В результате 21 ноября 1822 года Карабахский хан был вынужден уйти в Южный Азербайджан, где стоял со своим войском сын шаха принц Аббас Мирза. Как было установлено при сменившем на Кавказе А.П.Ермолова генерале князе И.Ф.Паскевиче, Мехтигулу-хан ушел из Карабаха, опасаясь за свою жизнь и «в знак протеста против нанесенных ему обид и притеснений Мадатовым».

В 1826 году, в ходе II русско-иранской войны Мехтигулу-хан возвратился в Карабах в качестве командира одного из отрядов принца Аббаса Мирзы. Ему удалось несколько раз организовать засады против русских отрядов, к тому же его прибытие в Карабах имело своим следствием присоединение многих карабахцев к войскам Аббаса Мирзы. Но, как показывают источники, принц и хан не ладили. Хан добился освобождения из каджарского плена азербайджанцев, ранее находившихся на службе в русской армии, но не принял участия в осаде крепости Шуша, где закрепился русский отряд. В результате неудачи похода Аббас Мирзы, хан был вынужден вернуться в Южный Азербайджан.

Новый командующий русскими войсками генерал И.Ф.Паскевич высоко ценил Мехтигулу-хана и стремился вернуть его в Карабах. После долгих переговоров ему это удалось. Мирза Адыгезалбек пишет, что возвращение хана в 1827 году было обставлено очень торжественно. В местечке Агкаравансарай он был встречен новым управляющим мусульманскими провинциями Южного Кавказа полковником И.Н.Абхазовым с двумя русскими батальонами в качестве почетного караула. Мехтигулу-хан был восстановлен в звании генерал-майора, ему «всемилостивейше пожаловано бриллиантовое перо и назначено содержание в 4000 червонцев в год; кроме того, ему были возвращены личные имения – 1315 дымов со всеми находящимися в их пользовании землями».

Мир Мехти Хазани отмечает, что 30 октября 1838 года император Николай I указом отметил заслуги Мехтигулу-хана и возвратил ему все имущество. Вместе с указом он получил «украшенную драгоценностями саблю и джигу» (джига - украшенная драгоценностями декоративная пластина, надеваемая на головной убор; в европейских языках - эгрет).

Указом императора Николая I от 30 октября 1838 года было подтверждено право Карабахских ханов использовать дарованное в 1807 году Мехтигулу-хану знамя как символ власти.

Как показывает в своей статье «Ханы Карабахские и их потомки. Поколенная родословная роспись старшей линии рода» на основе архивных документов Эльдар Исмаилов, ««Его Высокостепенство генерал- майор, кавалер ордена Св. Анны 1-й ст. Мехти Кули хан Карабахский умер после семидневной болезни в 7 часов поутру в Агдаме 14-го мая 1845 года».

По Туркменчайскому договору (1828 год) Азербайджан был разделен между Российской империей и Каджарским государством. Этот процесс сопровождался ликвидацией азербайджанской государственности и ее атрибутов. По этой причине местная знать, в том числе ханы, не использовали государственные атрибуты. Так как Карабахское ханство было ликвидировано, после смерти Мехтигулу хана дарованное ему знамя было передано Царскосельский дворцовый арсенал. В Арсенале кавказские знамена не экспонировались, о них вспомнили лишь в 1888 году, когда в Тифлисе был открыт Кавказский военно-исторический музей (КВИМ, он же Храм Славы). Предполагалось доставить в музей трофейные кавказские знамена, а также трофеи русско-иранских и русско-османских войн. В марте 1906 года КВИМ был подчинен Военно-историческому отделу при штабе Кавказского военного округа, Царскосельский дворцовый арсенал был ликвидирован, а его материалы переданы в три музея: Эрмитаж, Артиллерийский исторический музей и КВИМ. 11 февраля 1907 года состоялось торжественное открытие экспозиции КВИМ с участием наместника на Кавказе графа И.И.Воронцова-Дашкова. В ней демонстрировались и знамена из Азербайджана. В 1913 году был составлен «Краткий указатель по Военно-историческому музею», опубликованный под названием «Путеводитель по Кавказскому военно-историческому музею».

В путеводителе в разделе «Почетные ханские знамена и печати» была дана следующая информация: «№ 224. Знамя почетное, пожалованное императором Александром I Мехти-Кули-хану Карабагскому в 1807 году».

В период Азербайджанской Демократической Республики (1918-1920 годы) были предприняты попытки вернуть на Родину исторические реликвии Азербайджана. По указанию военного министра АДР генерала от артиллерии Самед-бека Мехмандарова, азербайджанскому военному атташе в Республике Грузия подполковнику Мамед-беку Алиеву было поручено получить согласие у грузинского правительства на возвращение в Баку азербайджанских знамен и символов государственности, хранящихся в вышеуказанном тифлисском музее.

Началась работа по созданию музея «Истиглал» - первого азербайджанского музея широкого профиля. Однако последовавшие военно-политические события и ликвидация АДР не позволили довершить задуманное.

В июне 1920 года в Баку был создан Азербайджанский Государственный Музей, и проблема возвращения исторических атрибутов государственности была поднята вновь. Но она осталась вновь нерешенной, хотя о ней говорилось на Общеазербайджанском краеведческом съезде в сентябре 1924 года. Согласно принятой на нём резолюции, азербайджанское правительство должно было предпринять шаги для возвращения в Азербайджанскую ССР из музеев других советских республик экспонатов, относящихся к нашей истории. В январе 1925 года Коллегия Наркомата культуры Азербайджанской ССР заслушала доклад директора Азербайджанского государственного музея, историка Давуда Шарифова о необходимости возвращения в республику исторических материалов из центральных музеев СССР и союзных республик, а затем приняла постановление о командировании специалистов Азгосмузея в центральные музеи.

Наиболее удачной оказалось командировка Д.Шарифова: в Азгосмузей из Тифлиса были переданы материалы из КВИМ, а также некоторые археологические артефакты. Среди материалов оказались и атрибуты государственности азербайджанских ханств. В том же году Азгосмузей получил знамена, в том числе то, которое было пожаловано Мехтигулу-хану императором Александром I. Знамена должны были демонстрироваться в экспозиции, однако в 1928 году Азгосмузей накрыла первая волна сталинских репрессий. Среди репрессированных оказался и директор Азгосмузея Д. Шарифов, так много сделавший для пополнения музейных фондов. Вместо него директором назначили С.Мануцяна, при котором музей стал «проводником советской политики изживания пережитков прошлого». Часть экспонатов была вывезена из Азербайджана в московские музеи, но о знамени Мехтигулу-хана забыли, и оно осталось в фонде новой истории.

Только восстановление независимости Азербайджана в 1991 году позволило вновь обратиться к нашему историческому прошлому. Знамена как самих азербайджанских ханств, так и дарованные азербайджанским ханам вновь были представлены широкой общественности в экспозиции Национального музея истории Азербайджана (Инвентарный номер знамени в коллекции музея - SBF inv.469).

Знамя представляет собой полотнище из белого канауса на древке, с бахромой, с двумя шнурами, с кистями и подтоком (оковка пятки древка не сохранилась). Полотнище знамени (115 х 100 см) прямоугольное, двустороннее, то есть имеет лицевую и обратную стороны. Изображения на обеих сторонах полотнища одинаковые: герб Российской империи - двуглавый орел серого цвета; его клюв, глаза, когти, а также символы власти – скипетр и держава в лапах, как и короны на орлиных головах - все золотистого цвета. Короны украшены синими и красными каменьями. Края полотнища обшиты галуном, на котором закреплены серебряные восьми- и четырехлепестковые розетки. Бахрома знамени оригинальная: составлена из золотых нитей и серебряных подвесок в виде шестилепестковых розеток. Древко знамени (длина 330 см, диаметр 4.6 см) состоит из двух частей, соединенных стальной позолоченной шайбой шириной 9 см. На верхнюю часть древка надет кутас (кисть) длиной 28 см из переплетённых серебряных и золотых нитей. К древку подвешены два шнура из золотых и и серебряных нитей, заканчивающиеся кистями. По сохранившемуся описанию, подток знамени представлял собой усеченный железный конус.

Историческое значение знамени поистине неоценимо – знамя является материальным подтверждением того, что российские императоры признавали в качестве правителей Карабаха азербайджанских ханов из династии Джаваншир. В качестве признания этого и как символ власти и было даровано знамя.