Зульфия Ханбабаева презентовала клип со звездой проекта «Голос. Украина» Джавидом Мамедовым - ФОТО - ВИДЕО

На днях в творческой биографии Народной артистки Азербайджана Зульфии Ханбабаевой одним дуэтом стало больше.

Известная певица записала песню, а затем и снялась в клипе с молодым певцом Джавидом Мамедовым. Тем самым Джавидом, который пару лет назад громко прозвучал в седьмом сезоне популярного телепроекта «Голос».

Новый проект Зульфии Ханбабаевой и Джавида Мамедова «İstərdim» имеет очень интересную историю создания. Как рассказала сама певица, эту песню впервые она услышала в исполнении самого Джавида на одном из мероприятий. И песня так понравилась ей, что она захотела ее исполнить. Выяснилось, что автор — сам Джавид, ему принадлежат и слова, и музыка. Джавид был безмерно рад, что его детище вызвало интерес звезды, и уже готов был отдать ей композицию, но Зульфия ханум предложила:

— А может, исполним ее дуэтом?

Сама певица говорит, что как только услышала эту песню — сразу же представила себе ее как клип, поэтому съемка видео не заставила себя долго ждать…

В итоге получился красивый клип и трогательный дуэт — об этом пишут в комментариях пользователи соцсетей — история о невозможности счастья двух любящих сердец. Автор видео — молодой режиссер Делее Оруджлу (Delee Oruclu), продюсер — Нигяр Гаджизаде. Над проектом работали также известный композитор Исмаил Асадов и аранжировщик Самир Султанов.