Звезда сериала «Великолепный век» приговорен к 16 годам тюрьмы – ФОТО

Турецкого актера Аднана Коча, известного по роли Бахрама Паши в историческом сериале «Великолепный век», приговорили к 16 годам и 8 месяцам тюрьмы.

Издание Cumhuriyet сообщает, что актера признали виновным в целом ряде преступлений, среди которых сопротивление полиции, захват заложников, умышленное причинение вреда здоровью и незаконное хранение оружия.

Аднан Коч и пять других подозреваемых были арестованы в марте 2018 года во время проведения антинаркотической операции – при аресте они оказали сопротивление, а затем взяли в заложники сотрудников полиции, ранив при этом шестерых из них.

Кроме того, актер пытался уничтожить улики, свидетельствующие о том, что он употреблял запрещенные вещества.

Отметим, что среди осуждённых оказался также брат А.Коча Ахмет, он получил аналогичное наказание – остальные обвиняемые приговорены к срокам от четырех лет девяти месяцев до 17,5 лет.

Отметим, что ранее популярный актер Чагатай Улусой оказался замешанным в торговле наркотиками, о чем подробнее читайте по ссылке.

Аднан Коч в сериале «Великолепный век»

В.Ф, Г.Р.