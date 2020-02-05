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Звезда сериала «Великолепный век» приговорен к 16 годам тюрьмы – ФОТО

Сегодня в 10:49 ~ 1 минута на чтение 462
Звезда сериала «Великолепный век» приговорен к 16 годам тюрьмы – ФОТО

Турецкого актера Аднана Коча, известного по роли Бахрама Паши в историческом сериале «Великолепный век», приговорили к 16 годам и 8 месяцам тюрьмы.

Издание Cumhuriyet сообщает, что актера признали виновным в целом ряде преступлений, среди которых сопротивление полиции, захват заложников, умышленное причинение вреда здоровью и незаконное хранение оружия.

Аднан Коч и пять других подозреваемых были арестованы в марте 2018 года во время проведения антинаркотической операции – при аресте они оказали сопротивление, а затем взяли в заложники сотрудников полиции, ранив при этом шестерых из них.

Кроме того, актер пытался уничтожить улики, свидетельствующие о том, что он употреблял запрещенные вещества.

Отметим, что среди осуждённых оказался также брат А.Коча Ахмет, он получил аналогичное наказание – остальные обвиняемые приговорены к срокам от четырех лет девяти месяцев до 17,5 лет.

Отметим, что ранее популярный актер Чагатай Улусой оказался замешанным в торговле наркотиками, о чем подробнее читайте по ссылке.  

Аднан Коч в сериале «Великолепный век»

В.Ф, Г.Р.

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