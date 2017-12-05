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Политика

ВС Армении вновь обстреляли азербайджанские позиции

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 119 раз.
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Общество

В Азербайджане оштрафовали водителя, увесившего свой грузовик бараньими тушами – ФОТО

На трассе Баку-Сумгайыт был замечен водитель, грубо нарушивший правила грузоперевозки.
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Бомонд

Рэпер Dado прокомментировал информацию о фиктивности брака с Натаван Хабиби, вновь признавшись ей в любви – ФОТО

Рэпер Dado (Саид Алиев) сделал официальное заявление в связи с разводом с популярной певицей Натаван Хабиби, опубликовав в Instagram нижеприведенное обращение к СМИ и поклонникам.
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В мире

Вьетнамец спас тонущего щенка, сделав ему искусственное дыхание - ВИДЕО

Вьетнамский велосипедист спас тонущего щенка, сделав ему искусственную вентиляцию легких с помощью пластиковой бутылки. Процесс он запечатлел на камеру, прикрепленную к его шлему.
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