Рэпер Dado прокомментировал информацию о фиктивности брака с Натаван Хабиби, вновь признавшись ей в любви – ФОТО

Рэпер Dado (Саид Алиев) сделал официальное заявление в связи с разводом с популярной певицей Натаван Хабиби, опубликовав в Instagram нижеприведенное обращение к СМИ и поклонникам.