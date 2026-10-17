“Qarabağ” – “Neftçi” qarşılaşması bu gün baş tutacaq
Bu gün Azərbaycan Premyer Liqasının VIII turunda "Qarabağ" və "Neftçi" komandaları qarşılaşacaq.
1news.az xəbər verir ki, maraqla gözlənilən bu matç Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunda saat 19:00-da start götürəcək.
Turun ilk oyununda isə "Qəbələ" "Sabah"la qarşılaşacaq.
Hazırda "Neftçi" 16 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir. Eyni xala malik iki komanda - "Sabah" və "Qarabağ" kollektivləri müvafiq olaraq ikinci və üçüncü yerdə qərarlaşıblar.
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