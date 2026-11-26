Mərkəzi Bankın oktyabr antireytinqi: "Bank Avrasiya" yenidən birincidir, "Yelo Bank", "Unibank", "Yapı Kredi" və "Turanbank" onu tək qoymayıb
Mərkəzi Bankın oktyabr cədvəlinə səkkiz aydır siyahıda görünməyən bank başçılıq edib. "Bank Avrasiya" yanvardakı rekord 6,89 göstəricisindən və fevral-sentyabr aylarındakı tam "sükut"dan sonra şikayət indeksinə 2,85 nəticəsi ilə birbaşa birinci pilləyə qayıdıb və tənzimləyicinin yüksək indeks kateqoriyasına aid etdiyi yeganə bank olub.
Siyahıya qayıdan bank zirvəni tutduğu bir vaxtda bazarın özü əks istiqamətə meyllənib: oktyabrda 1,00 neytral səviyyəsindən yuxarıda on yeddi bankdan onu qərarlaşıb (bir ay əvvəl yeddi idi) - bütün müşahidə tarixinin "ən sakit" sentyabr mənzərəsi cəmi bir ay davam edib. Ötən yazımızın başlığına çıxardığımız "Yelo Bank"ın fərqi isə yarandığı sürətlə də əriyib: 3,49 → 1,98.
Yoxluğun səbəbini açan qayıdış
22 aylıq müşahidələrimiz ərzində "Bank Avrasiya" şikayət indeksi cədvəlində cəmi üç dəfə yer alıb və hər üçündə birbaşa ilk pillələrdə qərarlaşıb: 2025-ci ilin aprelində 3,07 (ikinci yer), 2026-cı ilin yanvarında 6,89 (birinci yer) və 2026-cı ilin oktyabrında 2,85 (yenidən birinci yer). Qalan on doqquz ay ərzində isə nəticə sıfır şikayət və siyahıda olmamaqdır.
Adi bank üçün belə bir dinamika qeyri-mümkündür. Fəaliyyət göstərən istənilən pərakəndə və hətta korporativ bankın tənzimləyiciyə müraciət edən az sayda da olsa müştərisi həmişə tapılır - buna görə də ardıcıl aylarla sıfır şikayət yalnız real müştəri kütləsi olan bank üçün uğur sayıla bilər. "Bank Avrasiya" nümunəsində səkkizaylıq sükut bank haqqında cədvəldəki istənilən mövqedən daha çox şey deyirdi: burada yanıb-sönən şikayət axını deyil, müştəri fəallığının özüdür.
İndeksin riyazi mexanizmi bu mənzərəni açıq şəkildə göstərir. İndeks bankın ümumi şikayətlər sayındakı payının onun sektorun müştəri bazasındakı payına bölünməsi ilə hesablanır. Müştəri bazası mikroskopik həcmdə olduqda məxrəc o qədər kiçik olur ki, cüzi sayda müraciət bankı cədvəlin zirvəsinə qaldırır, müraciətlərin olmaması isə onu siyahıdan tamamilə silir. Buna görə də fikrimizcə, oktyabrdakı 2,85 göstəricisi klassik "xidmət böhranı" deyil: mütləq rəqəmlərlə söhbət, böyük ehtimalla, tək-tük şikayətlərdən gedir. Əsas xəbər başqadır: səkkiz aylıq sıfırdan sonra "Bank Avrasiya" ilə bağlı şikayətlər yenidən baş qaldırıb. Bankın ətrafında yenidən müştəri hərəkətliliyi yaranıb, lakin bunun konkret nə ilə bağlı olduğunu tənzimləyicinin məlumatları açıqlamır: Mərkəzi Bank yalnız nisbəti dərc edir, müraciətlərin strukturunu deyil.
Ekstremal göstəricilərə görə "Bank Avrasiya"nın düşdüyü çevrə də diqqətçəkəndir. Bütün müşahidə tarixində 4,0 həddini yalnız iki bank aşıb: "Bank BTB" (7,65-dək) və "Bank Avrasiya" (6,89). Birincisi artıq bank olmayan kredit təşkilatına çevrilərək bank sektorunu tərk edib. İkincisinin biznes modelini niyə klassik bankçılıq adlandırmağın çətin olduğu - minimal rentabellik fonunda artıq kapital, kapitalın 94 faizi həcmində balansdankənar zəmanətlər, dövlət fondlaşdırmasından asılılıq - barədə yanvar ayında dərc etdiyimiz "Bank Avrasiyanın anatomiyası" araşdırmasında ətraflı yazmışdıq. Oktyabr qayıdışı həmin portretə dəqiq bir detal əlavə edir: şikayət indeksində bank daimi bazar müştərisi olmayan bir qurum kimi davranır.
Tənzimləyicinin daimi qeyd-şərtini də xatırladaq: şikayət indeksi göstəricisi bankların maliyyə dayanıqlılığı və ya fəaliyyətinin davamlılığı ilə bağlı təhdid yaratmır.
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Artım bütün bazara yayılıb
Sentyabr bütün müşahidə dövrünün ən sakit ayı olmuşdu: neytral səviyyədən yuxarıda cəmi yeddi bank, median isə seriyanın minimumu olan 0,91 idi. Oktyabr mənzərəni dəyişdi: vahiddən yuxarıda on yeddi bankdan onu qərarlaşıb, median 1,23-ə, sütun üzrə orta göstərici isə 1,20-dən 1,26-ya qalxıb.
Əsas məqam budur ki, həmin artım tək bir sətrin yaratdığı effekt deyil, real və genişmiqyaslıdır. Sentyabrda orta göstəricinin bütün artımı "Yelo Bank"ın hesabına baş verirdi - onsuz bazar soyumağa davam edirdi. Oktyabrda isə əksinə: "Bank Avrasiya"nı kənara qoysaq belə, qalan on altı bank üzrə orta göstərici 1,16 təşkil edir (sentyabrda "Yelo Bank" olmadan 1,06 idi). Yəni yuxarıya doğru hərəkətlənən məhz cədvəlin orta hissəsidir.
Zirvə isə əksinə, bir qədər yığılıb: maksimum göstərici 3,49-dan 2,85-ə enib, ilk və sonuncu sətirlər arasındakı fərq 3,38-dən 2,53 bəndə, liderin ikinci yerdən üstünlüyü isə 1,05-dən 0,87-yə düşüb.
Sentyabrdakı "sakit bazar, qızmar zirvə" mənzərəsi tam əksinə çevrilib: zirvə soyuyub, orta sıralar isə qızıb.
"Yelo Bank": fərq əridi, problem qaldı
Əvvəlki iki buraxılışın əsas qəhrəmanı birinci pilləni təhvil verib, göstəricisi isə az qala iki dəfə enib: 3,49-dan 1,98-ə. Lakin bunu sağlamlaşma kimi dəyərləndirmək yanlış olardı.
1,98 - neytral səviyyənin demək olar ikiqat aşılması, ardıcıl doqquzuncu ay vahiddən yuxarıda və ardıcıl beşinci ay cədvəlin ilk ikiliyində qalmaq deməkdir. Ən əsası: "Yelo Bank"ın 2026-cı ilin on ayı üzrə orta göstəricisi 1,97-dir. Başqa sözlə, oktyabr bu bank üçün yaxşılaşma deyil, statistik baxımdan tam adi aydır.
Bank bazar normasına deyil, sektorun əsas götürdüyü vahiddən iki dəfə yüksək olan öz normasına qayıdıb. Sentyabrdakı 3,49 həmin normadan yuxarı sıçrayış idi; normanın özü isə yerində qalır.
Daimi oxucuların dərhal sezəcəyi illik paralellik də var: 2025-ci ilin iyununda "Yelo Bank" 3,75 göstəricisi ilə antireytinqə artıq liderlik etmişdi. İl yarım sonra bank yenidən mövsümü yuxarı pillələrdə keçirir. Metodiki yüksəliş adlandırdığımız xətt qırılmayıb - sadəcə nəfəsini dərdi.
Üç bankı cəmi 0,04 bənd ayırır
İkinci yerdən dördüncü yerə qədər olan sıxlıq ayrıca diqqətə layiqdir: "Yelo Bank" - 1,98, "Unibank" - 1,97, "Yapı Kredi Bank Azərbaycan" - 1,94. Üç bank cəmi 0,04 bəndlik aralığa sığışıb - liderin düz arxasında aydın iyerarxiya deyil, göstəriciləri demək olar fərqlənməyən sıx bir qrup dayanıb.
"Unibank": bircə təmiz ayı da olmayan 22 ay
Bu seriyada "Unibank" haqqında təzə cədvələ baxmadan belə yazmaq və demək olar səhv etməmək mümkündür. 1,97 göstəricisi və üçüncü yer onun təbii mühitidir. 22 aylıq müşahidə dövründə bank bircə dəfə də olsun neytral səviyyədən aşağı düşməyib; tarixi minimumu 1,53-dür. 2025-ci il üzrə orta göstəricisi 1,95, 2026-cı il üzrə də eynilə 1,95-dir. Bu müddətdə bazar təxminən dörddə bir həcmində soyuyub, "Unibank" isə bircə yüzüncü hissə belə yerindən tərpənməyib.
Bu, antireytinqin ən proqnozlaşdırılan bankıdır: sektorda nə baş verməsindən asılı olmayaraq - istər qızışma, istər soyuma, istər antiliderlərin dəyişməsi, istərsə də bütöv bankların bazarı tərk etməsi - onun müştəriləri aydan-aya tənzimləyiciyə bankın bazar payından təxminən iki dəfə çox şikayət ünvanlayırlar. İki ssenarili modelimizin dili ilə desək, bu, klassik platodur: ayrı-ayrı məhsuldakı nasazlıq deyil, iyirmi iki aylıq məlumatlara görə bankın dəyişməyə ehtiyac görmədiyi sistemli fondur. Bazar hərəkət edir - "Unibank" isə yerində dayanır.
Soyumuş sektor fonunda bu hərəkətsizlik artıq sadəcə xüsusiyyət yox, açıq mövqe kimi görünür.
"Yapı Kredi Bank": rekordun ömrü bir ay belə çəkmədi
Sentyabrda "Yapı Kredi Bank Azərbaycan" bütün müşahidə tarixinin ən yaxşı nəticəsini - 0,61 göstəricisini qeydə almışdı və biz ötən buraxılışı bankın bu rekord səviyyəni qoruyub-qorumayacağı sualı ilə bitirmişdik. Cavab dərhal gəldi və bütün suallara nöqtə qoydu: 1,94, dördüncü yer, +1,33 bənd - oktyabr cədvəlinin ən kəskin sıçrayışı.
Bankın bütün əvvəlki trayektoriyasından kənara çıxan sentyabr minimumu (2026-cı ildə onun indeksi 1,33-2,05 dəhlizini tərk etməmişdi) yeni mərhələ deyil, statistik epizod imiş. Bank düz öz dəhlizinə - müştəriləri üçün təəssüf doğuracaq şəkildə, onun yuxarı sərhədinə qayıdıb. Dəfələrlə bəhs etdiyimiz volatil model özünü ən saf şəkildə göstərdi: bir ay qəhrəman, növbəti ay antiqəhrəman.
"Turanbank": bu artıq təsadüfi epizod deyil
Burada özümüzə düzəliş etməyə borcluyuq. Sentyabrda "Turanbank"ın 1,93-dən 1,02-yə enməsinə baxaraq yazmışdıq ki, avqust yüksəlişi "trayektoriyanın dəyişməsindən çox, təsadüfi epizoda bənzəyir". Oktyabr göstərdi ki, nəticə çıxarmaqda tələsmişik: 1,76, beşinci yer və son üç ayda ilk beşliyə ikinci qayıdış.
Bankın yaydan bəri dinamikası belədir: 1,54 → 1,93 → 1,02 → 1,76. Bu artıq epizod deyil - yüksək amplitudlu yelləncəkdir və uzun tarixçəsi var: 22 aylıq müşahidə ərzində "Turanbank"ın göstəricisi 0,32-dən 3,24-ə qədər dəyişib ki, bu onqatlıq diapazon seriyanın ən geniş göstəricilərindən biridir. Yazda və yayın əvvəlində bank ardıcıl üç ay nümunəvi təmiz nəticələr göstərmişdi - 0,32, 0,36, 0,40 -, yayda iki ay ərzində on beşinci pillədən ikinciyə sıçradı, payızda isə həm neytral səviyyəyə yaxınlaşmağa, həm də yenidən yüksəlməyə macal tapdı.
Oxşar dinamikaya malik digər banklara da ünvanladığımız fikri təkrarlayaq: bir aydan bir işləyən müştəri müraciətləri sistemi işlək sistem deyil.
"Turanbank"ın təmiz ayları sübut edir ki, bank müştərilərə tənzimləyiciyə şikayətə əsas vermədən xidmət göstərməyi bacarır. Bunu etmədiyi aylar isə bir o qədər düşündürücüdür.
"Bank of Baku": soyuyan bazarın xroniki iştirakçısı
Sentyabrdakı 1,54-dən sonra səkkizinci yer və 1,35 göstəricisi təvazökar görünür - ta ki bütün dinamikaya bütövlükdə baxana qədər. 2026-cı ildə "Bank of Baku" on ayın hamısında neytral səviyyədən yuxarıda olub; "Unibank"la birlikdə sektorda haqqında bunu demək mümkün olan yeganə iki bankdır. 22 aylıq müşahidə boyunca bank vahiddən aşağı cəmi bir dəfə düşüb - 2025-ci ilin sentyabrında, o da simvolik 0,97 səviyyəsinə.
Bank üçün əsas problem rəqəmlərin özündən çox, onların bazarla müqayisədə mövqeyidir. 2025-ci ildə 1,43 orta indeksi ilə "Bank of Baku" qızğın bazarın adi iştirakçısı təsiri bağışlayırdı. 2026-cı ildə onun orta göstəricisi demək olar dəyişməyib - təxminən 1,46-dır -, lakin bu müddətdə bazar soyuyub və nəticədə bank ardıcıl yeddinci aydır cədvəl üzrə orta göstəricidən yuxarıda qalır. "Bank of Baku" şikayətlərlə daha pis işləməyə başlamayıb. Sadəcə ətrafdakı demək olar bütün oyunçular yaxşılaşdığı bir vaxtda o irəliləməyib - soyuyan sektorda isə yerində saymaq antireytinqdə yuxarı qalxmaq deməkdir. Yazda risk adlandırdığımız halı ilin sonuna yaxın artıq norma adlandırmaq lazım gəlir. Onun öz norması.
İkinci plan: VTB-nin sıfıra enişi və "Ziraat"ın qayıdışı
"Expressbank" sentyabr sıçrayışının yarısını geri verib: 2,44-ə qarşı 1,62, altıncı yer. Bankın dəyişkən dinamikası üçün (təkcə bu il 0,71-dən 3,01-dək) bu, adət olunmuş istiqamətdir: əvvəlki sıçrayışları da iki aya neytrallaşdırırdı və oktyabr bu xəttə uyğun gəlir.
"Azər-Türk Bank" 1,81-dən 1,41-ə enərək yeddinci yerdə qərarlaşıb. "Rabitəbank" 1,77-dən 1,23-ə düşüb və çoxillik normasına qayıdıb: bank 22 aydan 20-ni vahiddən yuxarıda keçirib. "Accessbank" (1,10) iyundan bəri ilk dəfə neytral səviyyəni aşıb.
"Bank Respublika" ayın maraqlı riyazi hadisəsinə imza atıb: yüzdə birlərə qədər dəqiqliklə düz 1,00 - tam neytral səviyyədə. Beşinci aydır vahid ətrafında tərəddüd edən bank indi düz onun üzərində dayanaraq bizi cədvəldə bir sətirlik ayrıca bölmə açmağa məcbur edib.
"AFB Bank" (0,45) iyun sıçrayışından sonra ardıcıl dördüncü aydır neytral səviyyədən aşağıdadır. "Kapital Bank" (0,95) və ABB (0,77) öz adi dəhlizlərində qalırlar. "Xalq Bank" 0,45, "PAŞA Bank" isə bütün seriya üzrə təxminən 0,35 olan öz orta göstəricisi fonunda 0,33 nəticə göstərib.
"Ziraat Bank Azərbaycan" apreldən bəri ilk dəfə cədvələ qayıdıb - 0,32 göstəricisi ilə sonuncu sətrə, yəni siyahının ən yaxşı mövqeyinə.
Ayın ən diqqətçəkən dönüşü isə "Bank VTB Azərbaycan"da qeydə alınıb. Sentyabrda bütün seriya tarixinin ən yaxşı nəticəsini (0,11) göstərən bank oktyabrda cədvəldə ümumiyyətlə yoxdur: şikayət daxil olmayıb. Rekord minimumdan sıfıra; onunla birlikdə "Premium Bank" da siyahını tərk edib. "Bank Avrasiya" hekayəsi fonunda bu, faydalı xatırlatmadır: cədvəldən çıxmaq şkaladan kənara düşmək deyil, onun davamıdır və kiçik banklarda indeks riyazi səbəblərdən dalğalanır. Fərq yalnız fasilənin müddətindədir: onlarda bu bir aydır, "Bank Avrasiya"da isə ardıcıl səkkiz ay olmuşdu.
Niyə tənzimləyicinin rənglərinə görə yox, vahiddən hesablayırıq: qısa xatırlatma
Əvvəlki iki buraxılışda olduğu kimi, biz Mərkəzi Bankın rəng bölgüsündən istifadə etmir, bankları öz meyarımıza - 1,00 neytral səviyyəsinə nəzərən mövqeyinə görə qruplaşdırırıq. Səbəbini qısaca xatırladaq.
Tənzimləyicinin cədvəl izahı tək bir meyar elan edir - "hesablama nəticəsində alınmış orta göstəricidən" yuxarı və ya aşağı. Lakin bir hədd istənilən siyahını üç yox, iki qrupa bölür: dərc olunmuş metodologiyadan üçüncü, "orta" kateqoriya ümumiyyətlə irəli gəlmir. Dərc olunmuş 22 cədvəlin müqayisəsi göstərir ki, rənglərin faktiki sərhədləri sabitdir və bazarla birlikdə dəyişmir: sarı zona 1,18-1,21, qırmızı zona isə 2,34-2,44 intervalında başlayır. Oktyabr hər iki sərhədi bir daha təsdiqlədi: 1,10 yaşıl qaldığı halda 1,23 sarı, 2,85 isə qırmızı rənglə işarələnib.
Bizim əsas götürdüyümüz 1,00 neytral səviyyəsi şəxsi yanaşma deyil: müştəri bazasına görə çəkilmiş orta indeks göstəricisi Mərkəzi Bankın öz düsturunun quruluşuna görə vahidə bərabərdir. Ətraflı təhlil seriyanın avqust buraxılışında yer alıb. Rəqəmlərin özü isə tənzimləyicinin məlumatları olaraq qalır və onlara heç bir iradımız yoxdur: sual doğuran yalnız rəqəmlərin üzərindəki interpretasiya qatıdır.
Növbəti ayda nə gözlənilir?
Noyabr cədvəli bir neçə suala aydınlıq gətirəcək. "Bank Avrasiya" siyahıda qalacaq, yoxsa 22 aylıq davranış xəttinin göstərdiyi kimi yenidən sükuta çəkiləcək?
Oktyabr "Yelo Bank" üçün yüksəlişdə sadəcə fasilə olacaq, yoxsa dönüş nöqtəsi?
"Yapı Kredi Bank" öz dəhlizinin aşağı sərhədinə qayıdacaqmı? Və antireytinqin ən dayanıqlı iki seriyası - "Unibank"ın neytral səviyyədən aşağı bircə ayı da olmayan 22 ayı və "Bank of Baku"nun 2026-cı ilin bütün aylarında yuxarıda qalması - ilin sonunadək davam edəcəkmi?
Cədvəlin necə rənglənməsindən asılı olmayaraq, biz 1,00 səviyyəsi üzrə hesablamağa davam edəcəyik.
Mərkəzi Bankın şikayət indeksi, oktyabr 2026-cı il
|№
|Bank
|Oktyabr
|Sentyabr
|Dəyişiklik
|1,00 neytral səviyyəsindən yuxarı
|1
|Bank Avrasiya
|2,85
|-
|-
|2
|Yelo Bank
|1,98
|3,49
|-1,51
|3
|Unibank
|1,97
|2,20
|-0,23
|4
|Yapı Kredi Bank Azərbaycan
|1,94
|0,61
|+1,33
|5
|Turanbank
|1,76
|1,02
|+0,74
|6
|Expressbank
|1,62
|2,44
|-0,82
|7
|Azər-Türk Bank
|1,41
|1,81
|-0,40
|8
|Bank of Baku
|1,35
|1,54
|-0,19
|9
|Rabitəbank
|1,23
|1,77
|-0,54
|10
|Accessbank
|1,10
|0,78
|+0,32
|Neytral səviyyədə
|11
|Bank Respublika
|1,00
|0,92
|+0,08
|1,00 neytral səviyyəsindən aşağı
|12
|Kapital Bank
|0,95
|0,79
|+0,16
|13
|ABB
|0,77
|0,90
|-0,13
|14
|Xalq Bank
|0,45
|0,31
|+0,14
|15
|AFB Bank
|0,45
|0,91
|-0,46
|16
|PAŞA Bank
|0,33
|0,16
|+0,17
|17
|Ziraat Bank Azərbaycan
|0,32
|-
|-
"Sentyabr" sütunundakı "-" işarəsi bankın həmin ayın cədvəlində olmadığını (sıfır şikayət) bildirir. Oktyabr cədvəlində "Bank VTB Azərbaycan" və "Premium Bank" yer almayıb: tənzimləyicinin qeydinə əsasən, ay ərzində cədvələ daxil edilməmiş banklara qarşı şikayət daxil olmayıb.
Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı, 2025-ci ilin yanvar - 2026-cı ilin oktyabr ayları üzrə "Bank müştərilərinin bank xidmətlərindən istifadəsi üzrə şikayət indeksi" hesabatları. Orta göstəricilərin, medianların, dinamik sıraların və rəng zonalarının sərhədlərinin hesablanması - First News Intelligence Unit.
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