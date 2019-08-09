Карабахские армяне расстреливали ереванцев по приказу президента Армении: подробности громкого слива

Статья Русской службы BBC об участии подразделений т.н. «армии НКР» в расстреле демонстрантов в марте 2008 года в Ереване, помимо того что крайне интересна сама по себе, получает...