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Агентство Синьхуа направило в АЗЕРТАДЖ сертификат члена-учредителя платформы экономическо-информационного партнерства «Один пояс, один путь»

Китайское агентство Синьхуа направило в Азербайджанское государственное информационное агентство (АЗЕРТАДЖ) сертификат члена-учредителя платформы экономическо-информационного партнерства «Один...
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Общество

На оживленном бакинском проспекте женщина-пешеход рисковала жизнью ребенка - ВИДЕО

Возмутительный случай наплевательского отношения к правилам дорожного движения и элементарному здравому смыслу произошел на проспекте Фатали хана Хойского, у станции метро «Гянджлик».
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«Хочу такие ноги»: Кейт Миддлтон впервые надела шорты - ФОТО

Герцогиня Кембриджская впервые надела короткие шорты, в которых приняла участие в благотворительной парусной регате, и стала объектом восхищения пользователей соцсетей.
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В центре Баку автомобиль въехал в ресторан - ФОТОФАКТ

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