Azərbaycan Kuboku: II təsnifat mərhələsinin oyun cədvəli açıqlanıb
Azərbaycan Kubokunda II təsnifat mərhələsinin oyun təqvimi açıqlanıb.
1news.az xəbər verir ki, Peşəkar Futbol Liqası matçların 27, 28 və 29 oktyabr tarixlərində keçirilməsini müəyyən edib.
27 oktyabr (çərşənbə axşamı)
“Şimal” – “Araz-Naxçıvan”
Şamaxı şəhər stadionu, 14:00
“Marafon” – “Zaqatala”
“Marafon Arena”, 14:00
“Kür-Araz” – “Sumqayıt”
“SOCAR Polymer Arena”, 17:00
“Qəbələ” – “Mingəçevir”
Qəbələ şəhər stadionu, 17:00
“Səbail” – “Zirə”
“Bank Respublika Arena”, 18:00
28 oktyabr (çərşənbə)
“İmişli” – “Qaradağ Lökbatan”
Yevlax şəhər stadionu, 14:00
MOİK – “Şahdağ Qusar”
Binə qəsəbə stadionu, 14:00
“Hypers” – “Şamaxı”
Şamaxı şəhər stadionu, 14:00
“Şəfa” – “Ağstafa Gəncləri”
“SOCAR Polymer Arena”, 16:00
“Kəpəz” – “Baku Sportinq”
Gəncə şəhər stadionu, 19:00
29 oktyabr (cümə axşamı)
“Xankəndi” – “Gəncəbasar”
Şamaxı OİK stadionu, 14:00
“Zəngəzur” – “Karvan Yevlax”
Binə qəsəbə stadionu, 14:00