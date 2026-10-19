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İdman

Azərbaycan Premyer Liqasında mövsümün tamaşaçı rekordu qeydə alınıb

1news Redaksiyası10:52 - Bu gün
Azərbaycan Premyer Liqasında mövsümün tamaşaçı rekordu qeydə alınıb

Misli Premyer Liqasının VIII turunun matçlarını stadionlardan ümumilikdə 30 800 azarkeş izləyib.

1news.az xəbər verir ki, bu, cari mövsümün rekord göstəricisidir.

Ən çox tamaşaçı "Kəpəz" – "Zirə" (1:1) və "Qarabağ" – "Neftçi" (3:3) qarşılaşmalarında qeydə alınıb. Gəncə təmsilçisinin nominal ev oyununu 13 800, Azərbaycan derbisini isə 13 500 seyrçi izləyib.

Digər görüşlərdə nisbətən az azarkeş iştirak edib: "Şamaxı" – "Şəfa" (3:2) 1 200, "Sumqayıt" – "Araz-Naxçıvan" (2:1) 1 200, "Qəbələ" – "Sabah" (0:4) 750, "İmişli" – "Turan Tovuz" (1:0) 350 tamaşaçı.

Tur üzrə orta göstərici 5 133 nəfər təşkil edib.

Qeyd edək ki, bunadək rekord IV turda (24 512 azarkeş) qeydə alınmışdı.

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