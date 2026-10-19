Sabunçuda yolda təmirə 49 nömrəli avtobusun son dayanacağı dəyişdirilib
Bakının Sabunçu qəsəbəsində təmir işləri ilə əlaqədar 49 nömrəli marşrut avtobusunun son dayanacaq məntəqəsi müvəqqəti dəyişdirilib.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi (AYNA) məlumat yayıb.
Bildirilib ki, Mehdi Hüseynzadə küçəsinin Yeni Ramana küçəsi ilə kəsişməsindən 68 nömrəli məktəbin qarşısınadək olan hissəsində aparılan təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq edilib.
Məhdudiyyət səbəbindən 49 nömrəli marşrutun son dayanacaq məntəqəsi müvəqqəti olaraq Yavər Əliyev küçəsində təyin edilib.
130