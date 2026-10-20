 Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində Gəncə Memorial Kompleksi yaradılıb - SƏRƏNCAM | 1news.az | Xəbərlər
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Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində Gəncə Memorial Kompleksi yaradılıb - SƏRƏNCAM

Qafar Ağayev15:57 - Bu gün
Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində Gəncə Memorial Kompleksi yaradılıb - SƏRƏNCAM

Prezident İlham Əliyev “Gəncə Memorial Kompleksinin fəaliyyəti ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Sərəncam imzalayıb.

1news.az xəbər verir ki, Sərəncama əsasən, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində Gəncə Memorial Kompleksi yaradılıb.

Nazirlər Kabineti Gəncə Memorial Kompleksinin fəaliyyətinin təmin edilməsi ilə bağlı tələb olunan zəruri xərclərin maliyyələşdirilməsinin Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsində Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi üçün nəzərdə tutulmuş vəsait hesabına həyata keçirilməsini təmin etməli, bu Sərəncamdan irəli gələn digər məsələləri həll etməlidir.

Bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

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