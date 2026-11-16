 Alians Development Bakıda dənizlə şəhəri birləşdirən “Bayıl Bulvarı”nın inşasına başlayıb - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
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Alians Development Bakıda dənizlə şəhəri birləşdirən “Bayıl Bulvarı”nın inşasına başlayıb - FOTO

1news Redaksiyası12:00 - Bu gün
Alians Development Bakıda dənizlə şəhəri birləşdirən “Bayıl Bulvarı”nın inşasına başlayıb - FOTO

Alians Development Bakının Bayıl–Bibiheybət sahilində yeni premium yaşayış layihəsi “Bayıl Bulvarı”nın inşasına başlayıb. İlkin satışlara 1 sentyabr 2026-cı ildən start verilib.

Birbaşa Xəzərin sahilində inşa edilən layihə şəhər həyatını dənizkənarı istirahətlə birləşdirir. “Hər fəsil. Bir möhtəşəm ünvan.” sloqanı burada dənizkənarı həyatın hər mövsüm davam etdiyini ifadə edir.

24 hektarlıq ərazidə 43 tikili və 45 blok, o cümlədən 35 yaşayış binası nəzərdə tutulub. Təxminən 1 584 rezidensiya, 1 590 avtomobillik parkinq, hotel, məktəb, uşaq bağçası, restoran, ticarət və idman məkanları yer alacaq. Xəzər boyunca 1 kilometrlik bulvar, özəl çimərlik və hər yaşayış kvartalında hovuz yaradılacaq.

Memarlıq konsepsiyası Londonun Squire & Partners, masterplanı isə Benoy tərəfindən hazırlanıb. Axıcı fasadlar, panoramik şüşələnmə, geniş terraslar və yaşıllaşdırılmış həyətlər layihəyə özünəməxsus görünüş verir.

Əsasən 7 və 9 mərtəbəli binalarda tavan hündürlüyü 3,6 metr olacaq. Mövqe və mərtəbədən asılı olaraq rezidensiyaların bir hissəsindən Xəzərə panoramik mənzərə açılacaq.

Şəhər mərkəzinə təxminən 8 dəqiqəyə çatmaq mümkündür. İlk mərhələnin təhvili 31 dekabr 2029-cu ilə planlaşdırılır.

20%-dən başlayan ilkin ödəniş və 60 aya qədər daxili kredit imkanı layihəyə sahib olmağı daha əlçatan edir. Bünövrə çalası mərhələsində alış qiymət artımı potensialından faydalanmaq istəyənlər üçün investisiya fürsətidir.

Ətraflı məlumat: *2727 | +994 55 400 27 27

WhatsApp: https://wa.me/994554002727

Sayt: https://alians.az/az

Instagram: https://www.instagram.com/bayil.bulvari.by.alians/
Ünvan: Səbail rayonu, Bibiheybət qəsəbəsi, Liman küçəsi, Giriş 246

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