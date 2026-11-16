 AZAL Bakı-İstanbul marşrutu üzrə bütün reyslərini İstanbul Beynəlxalq Hava Limanı vasitəsilə həyata keçirəcək | 1news.az | Xəbərlər
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AZAL Bakı-İstanbul marşrutu üzrə bütün reyslərini İstanbul Beynəlxalq Hava Limanı vasitəsilə həyata keçirəcək

1news Redaksiyası12:17 - Bu gün
AZAL Bakı-İstanbul marşrutu üzrə bütün reyslərini İstanbul Beynəlxalq Hava Limanı vasitəsilə həyata keçirəcək

Azərbaycan Hava Yolları (AZAL) 2027-ci il yanvarın 4-dən etibarən Bakı-İstanbul marşrutu üzrə bütün reyslərini İstanbul Beynəlxalq Hava Limanı (IST) vasitəsilə həyata keçirməyi planlaşdırır.

Bu barədə 1news.az-a “Azərbaycan Hava Yolları” QSC-dən məlumat verilib.

“Bu dəyişiklik aviaşirkətin uçuş proqramının optimallaşdırılması çərçivəsində həyata keçirilir və reyslərin regionun ən böyük beynəlxalq aviasiya qovşaqlarından birində cəmləşdirilməsini nəzərdə tutur.

Məqsəd uçuşların təşkilində səmərəliliyi artırmaq, eyni zamanda İstanbul Beynəlxalq Hava Limanının geniş beynəlxalq marşrut şəbəkəsi sayəsində sərnişinlərə növbəti səyahətlərini planlaşdırmaq üçün daha əlverişli imkanlar yaratmaqdır”, - məlumatda qeyd olunur”.

Qeyd edək ki, hazırda AZAL şəhərin Sabiha Gökçen Beynəlxalq Hava Limanı və İstanbul Beynəlxalq Hava Limanına (IST) uçuşlar həyata keçirir.

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