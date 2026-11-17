Əvvəl qadını öldürdü, sonra özünü - Şəmkirdə dəhşətli qətl
Şəmkirdə qətl hadisəsi baş verib.
1news.az-ın APA-ya istinadən məlumatına görə, rayonun Varlı Həyat kənd sakini 1968-ci il təvəllüdlü R.Mustafayevlə onunla birgə yaşayan 1986-cı il təvəllüdlü Y.Süleymanova arasında mübahisə baş verib.
Bu zaman kişi qadının başına küt alətlə zərbələr endirib. Qadın hadisə yerində ölüb. R.Mustafayev qadın öləndən sonra özünə kəsisi alətlə xəsarət yetirib. O da hadisə yerində həyatını itirib.
Faktla bağlı Şəmkir rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanıb.
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