Sərhədçilər 50 kq narkotikin Azərbaycana keçirilməsinin qarşısı alıb
İrandan Azərbaycana qaçaqmalçılıq yolu ilə 49 kiloqram 950 qram narkotik vasitə və 3000 ədəd psixotrop tərkibli həbin keçirilməsinin qarşısı alınıb.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sərhəd Xidməti (DSX) məlumat yayıb.
Bildirilib ki, sərhəd axtarışı və əməliyyat tədbirləri DSX-nin Sərhəd Qoşunlarının “Horadiz” və “Lənkəran” sərhəd dəstələrinin xidməti ərazilərində həyata keçirilib.
“Horadiz” sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində iki hal üzrə 39 kiloqram 700 qram narkotik vasitə və 3000 ədəd psixotrop tərkibli “Metadon M-40” həbi aşkarlanıb.
“Lənkəran” sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində isə 10 kiloqram 250 qram narkotik vasitə aşkar edilərək qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb.
Faktlar üzrə əməliyyat-istintaq tədbirləri davam etdirilir.